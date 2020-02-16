بلدية خان يونس تتلف 21.3 طن أغذية فاسدة

خان يونس- الرأي

أتلفت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة (21.3) طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وذلك خلال الجولات التفتيشية على المحلات التجارية بالمدينة خلال شهر يناير من العام الجاري.

وأوضح مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية خان يونس د. يوسف شبير أن الأغذية المتلفة اشتملت على المكونات الغذائية المختلفة بكافة أنواعها والتمر والحلويات والمشروبات والدجاج والبهارات وصدور الحبش والأسماك الطحينية والحمص والأجبان والحلاوة والشكولاته..إلخ.

وبين د. شبير أن المسلخ البلدي قد أشرف طبياً على ذبح (378) رأس ماشية صغيرة وكبيرة شملت (216) عجل، و(147) بقرة، و(15) من الضأن، بالإضافة إلى إتلاف (192) كجم كبدة و(173) كجم رئة و(57) كجم قلب، و(72) كجم كلية و(42) كجم طحال.

وأشار إلى أن قسم الصحة العامة قام بمنح تراخيص مزاولة لــ(11) حرفة جديدة بعد اجراء الفحوصات الطبية المطلوبة، بالإضافة إلى متابعة (36) شكوى من الجمهور والتعامل معها وفق النظام، وتحرير (37) إخطاراً و(10) مخالفات لغير الملتزمين بالشروط الصحية.