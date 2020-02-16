وكالة الرأي الفلسطينية مباحث تموين الشمال تضبط مواد غذائية "فاسدة" وكالة الرأي الفلسطينية شرطة خان يونس تفتتح دورة تخصصية لضباط التحقيق وكالة الرأي الفلسطينية "وادي" : نشر أسماء الشركات العاملة بالمستوطنات سيضاعف المقاطعة الاقتصادية للاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تصدر الكتاب الإحصائي السنوي للتعليم بمحافظات غزة 2020 وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تقيم الآثار البيئية لتطوير شارع 101 بحي السلام وكالة الرأي الفلسطينية "إسرائيل" تمارس ضغوطًا لمنع قرار أوروبي ضد "صفقة القرن" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تتلف 21.3 طن أغذية فاسدة وكالة الرأي الفلسطينية مدير تعليم خان يونس يكرم المتفوقات بمدرسة عبد القادر الحسيني للبنات وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": مستشفى الاندونيسي ينجح في انقاذ عشرات مرضى القلب وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" تُشكل لجنة فنية لمتابعة ملف المقابر على مستوى القطاع
أخبار » الأخبار العبرية

"إسرائيل" تمارس ضغوطًا لمنع قرار أوروبي ضد "صفقة القرن"

16 شباط / فبراير 2020 01:45

القدس المحتلة - الرأي

قالت صحيقة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى إحباط قرار أوروبي ضد "صفقة القرن".

وذكرت أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، يبحثون في خطة السلام المزعومة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وسط توقعات بأن يصدر عن ذلك تصريح بموقف الاتحاد من الخطة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتم ذلك خلال اجتماع يعقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، غدا.

وأضافت أن الخطوات التي قد يتم إقرارها ليست واضحة بعد، لكن على ما يبدو أنها ستكون في الجانب التصريحي، مثل الإعلان رسميا أن الاتحاد الأوروبي يعارض "صفقة القرن"، أو اتخاذ قرار بإعادة النظر في موقف الاتحاد الأوروبي من الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

وأفادت الصحيفة بأن سفراء "إسرائيل" في الدول الأوروبية يمارسون، في الأيام الأخيرة، ضغوطا كبيرة على وزارات الخارجية في تلك الدول، بهدف أن يمتنع مندوبوها عن رفض الخطة وعن تصريحات أو طرح مقترحات متشددة حيالها.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن بعد كشف تفاصيل "صفقة القرن" أنه سيدرسها، لكن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أعلن الأسبوع الماضي، عن رفضه للصفقة، وذلك في أعقاب تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بعزمه ضم المستوطنات وغور الأردن إلى "إسرائيل".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الاقصى تستقبل وفداً من مؤسسة تحالف أطفال الشرق الأوسط

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟