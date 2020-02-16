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وزارة التعليم تصدر الكتاب الإحصائي السنوي للتعليم بمحافظات غزة 2020

16 شباط / فبراير 2020 01:56

وزارة التعليم تصدر الكتاب الإحصائي السنوي للتعليم بمحافظات غزة 2020
وزارة التعليم تصدر الكتاب الإحصائي السنوي للتعليم بمحافظات غزة 2020

غزة- الرأي

أصدرت الإدارة العامة للتخطيط بوزارة التربية والتعليم العالي بغزة الكتاب الإحصائي السنوي للتعليم في محافظات قطاع غزة للعام الدراسي2019/2020.
وقال مدير دائرة الدراسات والمعلومات بالوزارة أ. أشرف صالح :" الكتاب يحتوي على جزأين الجزء الأول: إحصاءات مؤسسات التعليم العام في محافظات غزة والتي تهدف إلى توفير رقم إحصائي سنوي يعكس الواقع الفعلي للتعليم العام في كافة المدارس ورياض الأطفال التي تشرف عليها وزارة التعليم ووكالة الغوث والقطاع الخاص وذلك من جوانب مختلفة منها عدد المدارس والرياض وعدد الشعب والكثافة الصفية وأيضاً أعداد الطلبة والعاملين في هذه المدارس والرياض ثم المقارنة بينهما حسب الجهة المشرفة عليها بالإضافة إلى مؤشرات أخرى.
ويتضمن الجزء الثاني: إحصاءات مؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة و التي تهدف إلى توفير رقم إحصائي سنوي يعكس الواقع الفعلي للجامعات ومؤسسات التعليم العالي من حيث الحجم والاستيعاب والبرامج والتخصصات المختلفة والخريجين والعاملين.
يشار إلى أنه شارك في إنجاز الكتاب فريق إدارة التخطيط بالوزارة وعدة جهات تعاونت في المعلومات منها مديريات التعليم و وكالة الغوث وقطاع التعليم الخاص وجميع مؤسسات التعليم العالي .
تجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب يمثل رافد تربوي وإحصائي مهم للمجتمع الفلسطيني و لكافة الباحثين والعاملين في المؤسسات العامة والخاصة في إثراء دراساتهم وأبحاثهم ومشاريعهم.

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