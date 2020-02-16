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شرطة خان يونس تفتتح دورة تخصصية لضباط التحقيق

16 شباط / فبراير 2020 02:26

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غزة-الرأي

افتتحت شرطة محافظة خان يونس، صباح اليوم، دورة تخصصية لعدد من الضباط العاملين في مكاتب التحقيق بمراكز شرطة خان يونس والتي تستمر لمدة ثلاث أسابيع بواقع "35" ساعة تدريبية.

وحضر افتتاح الدورة محاضر اليوم الأول الدكتور ساهر الوليدي المحاضر بجامعة الأزهر والعميد سلامة بركة مدير شرطة محافظة خان يونس ونائبه العقيد عماد الغلبان ومدراء المراكز ومفتش تحقيق المحافظة الرائد خالد أبو غلوة.

بدوره، بيّن العميد بركة أن هذه الدورة جاءت لتطوير قدرات ضباط مكاتب التحقيق في تعزيز ثقافة احترام القانون واحترام الحقوق والحريات ، ومن أجل رفع الكفاءة والمهنية والحكمة في التعامل مع مختلف الشكاوى الواردة.

وسرد الرائد أبو غلوة على الحضور في بداية الدورة تعليمات الدورة مؤكداً على ضرورة الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف والضبط والربط العسكري ، كما وشرح للحضور طبيعة الدورة وعدد محاضراتها والمواد التي سيتم تناولها.

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