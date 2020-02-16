مركز تأهيل الشمال "أبو عبيدة" ينظم حفلًا ترفيهًا للنزلاء

غزة-الرأي

نظم مركز تأهيل وإصلاح محافظة شمال غزة "أبو عبيدة"، بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان في الداخلية، وبالشراكة مع وزارة الثقافة، حفلاً ترفيهياً للنزلاء داخل ساحة المركز بمنطقة بيت لاهيا بالتعاون مع وزارة الثقافة للتخفيف عن النزلاء.

وشارك في الحفل الترفيه مأمور المركز الرائد معين النمنم، ولفيف من الضباط والأفراد العاملين بالمركز، ومندوبين عن وزارة الثقافة، وبمشاركة جميع نزلاء المركز البالغ عددهم 230 نزيلًا.

وأوضح مدير مركز "أبو عبيدة" المقدم محمد أبو اللبن أن المركز ينظم بشكل مستمر ودوي فعليات ترفيهية وتثقيفية وتعليمية للنزلاء، مبيناً أن الحفل الترفيه يهدف للتخفيف عن النزلاء ولإدخال البهجة والسرور عليهم، وعداً بالمزيد من الفعليات والأنشطة الترفيهية والتثقيفية للنزلاء.

وتخلل الحفل الترفيه فقرة مسابقات وأسئلة مع توزيع الجوائز على النزلاء المشاركين، وفقرة مديح نبوي، وفقرة دبكة شعبية.

الجدير بالذكر أن النزلاء شركوا بشكل حماسي في جميع فقرات الحفل الترفيه مع إبداء السرور والبهجة بهذا اليوم الترفيه.