بلدية غزة ونقابة المهندسين تعقدان ورشة حول نظام الأبنية

غزة-الرأي

عقدت بلدية غزة ونقابة المهندسين، ورشة عمل حول نظام الأبنية المعدل في محافظات غزة للعام 2020، ضمن سياسة المجلس البلدي برئاسة د. يحيى السراج بتوسيع مشاركة كافة الجهات في عملية اتخاذ القرار، وتحديث نظام الأبنية والتسهيل على المواطنين .



وحضر الورشة التي عقدت في مقر نقابة المهندسين بالمدينة، نقيب المهندسين م. كنعان عبيد، ووكيل وزارة الحكم المحلي م. ياسر الشنطي، ومنسق الإدارة العامة للتنظيم في البلدية م. وائل شحادة ، وأعضاء مجلس إدارة هيئة المكاتب والشركات الهندسية م. جميل سكيك، ود. حسام داود، ومدير هيئة المكاتب م. سمير شابط، ولفيف من المهندسين والمتخصصين.



بدوره،قال م. وائل شحادة:" إن بلدية غزة كان لديها العديد من الملاحظات حول نظام الأبنية للعام 2018 وبعد مراجعته بالتفصيل مع وزارة الحكم المحلي تم التوصل لتوافق على النظام المعدل الجديد للعام الحالي 2020، وهذا النظام الآن ملزم للجميع .



من جهته، أكد على م. كنعان عبيد أهمية مراجعة الأنظمة والقوانين بشكل دوري وتحديثها بما يتلاءم مع تطور الأنظمة والقوانين، مؤكداً أهمية التعاون بين كافة الجهات لتطبيق النظام الجديد .



من جهته ، أكد م. ياسر الشنطي أن النظام تم تعديله في العام 2018 ولم يتم تطبيقه لوجود اعتراضات لدى بعض الجهات، وقد تم مراجعته وإقراره في العام 2020م، كما تم تشكيل لجنة مركزية للمتابعة.



وناقش الحضور نظام الأبنية المعدل الجديد، وسبل تحديثه بشكل سنوي، والمعوقات التي تحول دون تطبيقه، والآليات الكفيلة بتنفيذه، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدية والنقابة وهيئة المكاتب وتطوير العمل.



وأوصى المشاركون خلال الورشة بضرورة تعديل بعض مواد النظام للتسهيل على البلدية والمكاتب الهندسية والمواطنين في الحصول على رخص البناء وفقاً للنظام الجديد .



واتفق المشاركون في ختام الورشة على رفع توصيات الورشة وعرضها على اللجنة المركزية للأبنية لاعتمادها .

