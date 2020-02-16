بالتنسيق بين "الشباب والرياضة"والداخلية منتخب الشباب يغادر غزة

غزة-الرأي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة نجاح الجهود التي بذلتها على مدار الأيام الماضية لضمان سفر لاعبي محافظات غزة للانضمام لمنتخب الشباب لكرة القدم المتواجد حاليا في السعودية لخوض غمار منافسات بطولة كأس العرب.

وكان أ.أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة يتابع مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية لإدراج لاعبي المنتخب ضمن قوائم السفر، حتى أثمرت الجهود صباح اليوم الأحد عن مغادرة الوفد محافظات غزة عبر معبر رفح البري.

وتضم البعثة ٨ لاعبين هم: محمد جودة وحافظ ارجيلات وموسى أبو شربين ووسام سلامة خالد النبريص والمدرب أحمد عبد الهادي ومحمد حسنين ومحمد بشير.