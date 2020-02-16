"التعليم" تنفذ عشرات البرامج والمسابقات لرعاية الطلبة المتفوقين

غزة- الرأي- سامي جاد الله

تحرص وزارة التربية والتعليم العالي على تنفيذ برامج ومسابقات نوعية تستهدف الطلبة من فئة المتفوقين والموهوبين وذلك تحت هدفين رئيسين الأول الكشف عن المزيد من الطلبة المبدعين والموهوبين ورعايتهم وتشجيعهم وتقديم كل الدعم لهم، والهدف الثاني تخريج أجيال متميزة ومبدعه يكون لها دور ريادي على صعيد التنمية والبناء الوطني.

و نفذت الوزارة خلال الأشهر القليلة الماضية برنامج قادة العالم الافتراضي لـ(3,700) طالب/ة في (31) مدرسة والهادف لتطوير قدرات الطلبة في مجال الحوسبة والبرمجة، وتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع أندية اللغة الانجليزية في (14) نادي يضم (280) طالب/ة من الصفوف السابع والثامن والتاسع، وتنفيذ مسابقة أصدقاء المختبر العلمي"8" بمشاركة (1,200) طالب/ة، وتنفيذ مسابقة الذكاء الصناعي الدولية بمشاركة (67) طالب/ة.

وتنفيذ مسابقة المختبر المتميز "3" بمشاركة (235) مدرسة، وعقد (12) مسابقة دينية وثقافية وفنية استهدفت (20,000) طالب/ة، وتنظيم (5) بطولات مركزية في مختلف الألعاب الرياضية (كرة قدم، طائرة، سباحة، ألعاب قوى، تنس).

كما تم تنظيم المسابقة الإحصائية المدرسية “مستقبلي في أرقام” حيث استهدفت طلبة الصفوف التاسع والعاشر من المدارس الحكومية والخاصة وهدفت المسابقة إلى زيادة معرفة الطلبة بالبيانات والمؤشرات الإحصائية، وتنفيذ مسابقة تاج المعرفة لتعزيز مهارة القراءة بمشاركة (2,038) طالب/ة

وتدريب (70) طالب/ة حول استخدام تطبيق “Google Toontastic” لتصميم القصص الرقمية.

وتدريب (1,500) طالب /ة من الصف العاشر في (14) مدرسة ضمن مشروع تمكين الطلائع الريادية على ريادة الأعمال وبناء المشاريع.

وتنفيذ دورات تدريبية حول مهارات البحث العلمي بمشاركة (1,300) طالب /ة من (84) مدرسة مشاركة في مشروع البحث العلمي.

وإجراء دورة تدريبية حول (فنون العمل الإذاعي) للمراسل المدرسي استهدفت (49) طالب/ة من المرحلة الثانوية بواقع (12) ساعة تدريبية، وتنفيذ مسابقة "اعرف أوروبا" الهادفة لتثقيف الطلبة بالدول الأوروبية بمشاركة عشرات الطلبة المميزين.

وتنظيم نادي المواهب "كورال صوت الأرض " بمشاركة (150) طالب /ة، ومسابقة "الرسم تراثنا وهويتنا" لطلبة الصف الثامن في جميع المدارس بهدف تعزيز الجوانب التراثية والوطنية والفنية لدى الطلبة ودورة عرفاء الطلائع في المجال الكشفي لـ(1,200) طالب/ة، ومسابقة الطهي الخلوي في المجال الكشفي بمشاركة (1,340) طالب/ة.

كما تم تدريب (750) طالب/ة من (50) مدرسة أساسية في مجال كتابة القصة ومجال استخدام القصة في الحماية وتشكيل البرلمان الطلابي المركزي على مستوى محافظات غزة بعد تنفيذ انتخابات برلمانية طلابية على مستوى المدارس والمديريات والوزارة.

كما تم إطلاق مسابقتين الكترونيتين في مجال الصحة الإنجابية والسلامة المرورية استهدفت طلبة المدارس، ومسابقة رسومات استهدفت طلبة المدارس ضمن حملة "ساعدنا لنساعدك" الخاصة بالتوعية الصحية وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والصليب الأحمر، كما نفذت أندية حاضنات الموهوبين التقنية لطلبة الصفوف العاشر والحادي عشر بمشاركة (100) طالب/ة، وإجراء مسابقات مدرسية حول فن الإلقاء لأفضل قصيدة وأفضل نص نثري، وفن التأليف لتأليف أفضل قصيدة ، وكتابة أفضل مسرحية وكتابة أفضل بحث.