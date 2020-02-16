وكالة الرأي الفلسطينية كشف جديد: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تنفذ عشرات البرامج والمسابقات لرعاية الطلبة المتفوقين وكالة الرأي الفلسطينية بالتنسيق بين "الشباب والرياضة"والداخلية منتخب الشباب يغادر غزة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة ونقابة المهندسين تعقدان ورشة حول نظام الأبنية وكالة الرأي الفلسطينية مركز تأهيل الشمال "أبو عبيدة" ينظم حفلًا ترفيهًا للنزلاء وكالة الرأي الفلسطينية مباحث تموين الشمال تضبط مواد غذائية "فاسدة" وكالة الرأي الفلسطينية شرطة خان يونس تفتتح دورة تخصصية لضباط التحقيق وكالة الرأي الفلسطينية "وادي" : نشر أسماء الشركات العاملة بالمستوطنات سيضاعف المقاطعة الاقتصادية للاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تصدر الكتاب الإحصائي السنوي للتعليم بمحافظات غزة 2020 وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تقيم الآثار البيئية لتطوير شارع 101 بحي السلام
أخبار » الأخبار الحكومية

كشف جديد: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد

16 شباط / فبراير 2020 03:09

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر ليوم غد الإثنين 17 فبراير، سيكون للحافلة (13) من كشف (4-2020)، بالإضافة للحافلتين الأولى "جوازات مصرية، والثانية من الكشف الجديد (5-2020).

ودعت المسافرين إلى التواجد الساعة 6:30 صباح غد الإثنين، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

وأشارت إلى أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

ونبهت إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

كشف الأسماء من هنا

   

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الاقصى تستقبل وفداً من مؤسسة تحالف أطفال الشرق الأوسط

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟