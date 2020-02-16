الاحتلال يجرف أراضٍ في نابلس ويداهم محلات ببيت لحم

فلسطين المحتلة - الرأي

جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مساحات من أراضي قرية بورين جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن آليات الاحتلال تجرف منذ ساعات الصباح أراضي محاذية لمستوطنة "يتسهار" في منطقة عين الجنينة في جبل سلمان الفارسي في قرية بورين.

وأضاف دغلس، أن ريف نابلس الجنوبي شهد في الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا في عملية تجريف أراضٍ، بهدف التوسع الاستيطاني.

في ذات السياق، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من المحلات التجارية في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد شهود عيان، بأن عدداً من الدوريات العسكرية اقتحمت البلدة، وتمركزت في البلدة القديمة، ومنطقة البوابة، وداهمت عددا من المحال التجارية، واستجوبت أصحابها.