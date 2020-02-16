نجاح عملية استئصال ورم حميد لمريض في مستشفى الأقصى

ديرالبلح- الرأي:

نجح الطاقم الطبي بقسم جراحة العظام في مستشفى شهداء الأقصى بإجراء عملية نوعية لشاب يبلغ من العمر 18 عاماً، وصل إلى المستشفى نتيجة معاناته الشديدة جدا من ألم في الفخذ الأيمن كان يعاني منها منذ سنوات.

وأوضح الدكتور استشاري ورئيس قسم جراحة العظام بمستشفى شهداء الأقصى أيمن حرب، أنه وبعد إجراء الصورة المقطعية للمريض تبين وجود ورم حميد لا يتجاوز نصف سم في عظمة الفخذ الأيمن وهو الذي سبب له تلك الألآم الشديدة.

وأضاف أنه تم استئصال الورم والمريض يخضع تحت جهاز التصوير الطبقيC.T حيث تم إجراء فتحة صغيرة لا تتجاوز ٣ ملم وادخال سيخ رفيع (k-wire) وتحديد مكان الورم واستئصاله حيث أعطت نتائج إيجابية جداً، مشيراً إلى أنه تم تخدير المريض عن طريق التخدير النصفي في قسم التصوير الطبقي بالمستشفى.

وأفاد د. حرب أن المريض بحالة جيدة جداً واختفت الأعراض التي كان يعاني منها، مصنفا هذه العملية من العمليات النوعية وتجرى لأول مرة في قطاع غزة كونها تجرى بتقنية التصوير الطبقي (C.T) وتحتاج إلى خبرة وكفاءة ودقة عالية في العمل.

وأجريت العملية بمشاركة د.جمعة شامية إستشارى التخدير د.أحمد شلتوت

استشاري الأشعة والتصوير الطبي ود. صدام صرصور أخصائي جراحة العظام والحكيم علاء رباح والحكيم حسن أبو زاهر أخصائي التصوير الطبي بالقسم.

وأشار د. حرب الى أنه و د. نسيم حميدة كانا قد شاركا في مؤتمر دولي في اسبانيا حول اصابات الساق، من خلال المشاركة العملية داخل المؤتمر حول تلك الإصابات.

هذا ووصل عدد العمليات التي أجريت داخل مستشفى شهداء الأقصى خلال يناير الماضي الى (٤٧١)، منها “١٠٠” عملية جراحة عامة و ” ٣٢ ” عملية جراحة مسالك، و” ٤٢” عملية جراحة عظام و”٣٩” عملية جراحة أطفال.

بينما بلغت العمليات النسائية ووفق التقرير الإحصائي التي أعدته أ. مها دواس (١٤٧) والقيصريات (١١١) تنوعت بين الكبرى والصغرى والمتوسطة.