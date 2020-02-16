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الإعلان عن نية قطر والمالديف استقدام معلمين فلسطينيين

16 شباط / فبراير 2020 04:01

teacher-1581843887
teacher-1581843887

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، بدء إجراءات دولة قطر وجمهورية المالديف لاستقدام معلمين فلسطينيين للعمل لديهما في سلك التعليم، حسب نظامي الإعارة "لمعلمي الحكومة" والإيفاد "لغير معلمي الحكومة".

وأوضحت الوزارة أن الوظائف التعليمية في قطر تشمل تخصصات اللغة العربية والرياضيات والفنون البصرية والحاسب الآلي للذكور والإناث، والعلوم الاجتماعية للذكور فقط، فيما تشمل الوظائف الإدارية الاختصاص في العلاج الطبيعي والوظائفي للذكور والإناث.

أما فيما يتعلق بالوظائف في المالديف؛ بيّنت "التربية" أن الوظائف المطلوبة هي تعليم القرآن الكريم، واللغة العربية.

ودعت الوزارة المعنيين بالتقدم لهذه الوظائف لزيارة موقعها الإلكتروني www.moe.pna.ps للاطلاع على الشروط وآليات تقديم الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم، وكامل التفاصيل.

وقدّمت الوزارة شكرها لدولة قطر وجمهورية المالديف على هذه الثقة، بما يشكل تأكيداً على الكفاءة والتميز الذي يحققه المعلم الفلسطيني؛ بما جعله محط أنظار عديد الدول الشقيقة والصديقة.

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