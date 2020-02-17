الطقس: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو باردا نسبياً وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياُ بارداً، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الثلاثاء، غائماً جزئياُ ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبياً إلى بارد، وفي ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الأربعاء المقبل غائماً جزئياُ إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويصبح الجو باردا الى شديد البرودة تسقط بإذن الله زخات متفرقة بين الحين والآخر على معظم المناطق وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو يوم الخميس، غائماً جزئياُ الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويكون الجو باردا الى شديد البرودة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق ،والرياح غربية الى شمالية غربية الى معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .