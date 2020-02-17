الروبوتات كبديل لموظفي التوصيل وسط تفشي كورونا

انتبه ! روبوت لطيف وسريع قادم إلى عتبة بابك مع جميع الطرود الخاصة بك.

فقد أطلقت شركة "سونينغ" الصينية الرائدة لتجارة التجزئة، خدمات روبوتات لتوصيل الطرود بدل موظفي التوصيل، في مدينة نانجينغ حاضرة مقاطعة جيانغسو بشرقي الصين، وذلك وسط تفشي فيروس كورونا الجديد .

واتخذت العديد من المجتمعات السكنية في نانجينغ أكثر التدابير صرامة بما في ذلك عدم السماح بدخول موظفي التسليم، ولذلك يتم استخدام الروبوتات بعد التطهير المتكرر لإكمال مرحلة التسليم النهائي من الباب إلى الباب بعد وصول موظف التسليم إلى مجتمع سكني.

ووفقا لسونينغ، فإن الروبوت الذي يبلغ طوله 1.25 متر لديه قدرة تحميل قصوى تبلغ 145 لترا، وبإمكانه العمل لمدة تصل إلى عشر ساعات، حيث يتمكن من رسم طرق التسليم وتجنب العقبات وأخذ المصاعد والعودة إلى الشحن عندما تكون طاقة البطارية غير كافية، مع دقة تحديد للمواقع بأقل من 50 ملم.

وقالت الشركة إنه باستخدام تقنيات تشمل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، من السهل التحكم بالروبوت الذي يتم تطهيره بعد كل عملية تسليم.

وقال لي وي، مدير عقارات في نانجينغ: "لم أكن أتوقع روبوتا للتوصيل. إنه يجعل التوصيل أكثر ملاءمة ويفيد السكان الذين يبقون في منازلهم ويختارون التسوق عبر الإنترنت أثناء تفشي الفيروس".