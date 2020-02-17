وكالة الرأي الفلسطينية تعرّف على أسرع كاميرا في العالم! وكالة الرأي الفلسطينية كيف تفحص هاتف مستعمل قبل شرائه؟ وكالة الرأي الفلسطينية ساعة وحيدة في العالم تدور عقاربها عكس الاتجاه المعتاد! وكالة الرأي الفلسطينية لماذا يحقن القادة والنخبة أنفسهم بالذهب في كوريا الشمالية ؟ وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على الجزيرة التي يرتدي فيها الحمير بيجاما ! وكالة الرأي الفلسطينية "بينت": لا نريد العودة للحرب التي استمرت 51 يوماً بغزة وكالة الرأي الفلسطينية رضيعة صينية تتعافى من كورونا وكالة الرأي الفلسطينية عدوى الجهاز التنفسى الحادة كل ما تريد معرفته عنها وكالة الرأي الفلسطينية مرسيدس تكشف عن السيارة الجديدة لـ "فورمولا1" وكالة الرأي الفلسطينية ناسا تطلق صاروخا يحمل شحنة لإعادة تزويد محطة الفضاء الدولية
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

الروبوتات كبديل لموظفي التوصيل وسط تفشي كورونا

17 شباط / فبراير 2020 08:41

الروبوتات كبديل لموظفي التوصيل وسط تفشي كورونا
الروبوتات كبديل لموظفي التوصيل وسط تفشي كورونا

انتبه ! روبوت لطيف وسريع قادم إلى عتبة بابك مع جميع الطرود الخاصة بك.

فقد أطلقت شركة "سونينغ" الصينية الرائدة لتجارة التجزئة، خدمات روبوتات لتوصيل الطرود بدل موظفي التوصيل، في مدينة نانجينغ حاضرة مقاطعة جيانغسو بشرقي الصين، وذلك وسط تفشي فيروس كورونا الجديد .

واتخذت العديد من المجتمعات السكنية في نانجينغ أكثر التدابير صرامة بما في ذلك عدم السماح بدخول موظفي التسليم، ولذلك يتم استخدام الروبوتات بعد التطهير المتكرر لإكمال مرحلة التسليم النهائي من الباب إلى الباب بعد وصول موظف التسليم إلى مجتمع سكني.

ووفقا لسونينغ، فإن الروبوت الذي يبلغ طوله 1.25 متر لديه قدرة تحميل قصوى تبلغ 145 لترا، وبإمكانه العمل لمدة تصل إلى عشر ساعات، حيث يتمكن من رسم طرق التسليم وتجنب العقبات وأخذ المصاعد والعودة إلى الشحن عندما تكون طاقة البطارية غير كافية، مع دقة تحديد للمواقع بأقل من 50 ملم.

وقالت الشركة إنه باستخدام تقنيات تشمل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، من السهل التحكم بالروبوت الذي يتم تطهيره بعد كل عملية تسليم.

وقال لي وي، مدير عقارات في نانجينغ: "لم أكن أتوقع روبوتا للتوصيل. إنه يجعل التوصيل أكثر ملاءمة ويفيد السكان الذين يبقون في منازلهم ويختارون التسوق عبر الإنترنت أثناء تفشي الفيروس".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الاقصى تستقبل وفداً من مؤسسة تحالف أطفال الشرق الأوسط

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟