رضيعة صينية تتعافى من كورونا

خرجت رضيعة عمرها 67 يوما، كانت مصابة بفيروس كورونا الجديد، هي وثلاثة مرضى آخرون، من المستشفى اليوم السبت في مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين.

وكانت الرضيعة، ولقبها جيانغ، قد اصطحبها والدها إلى مقاطعة هوبي، مركز تفشي الوباء، في وسط الصين، يوم 16 يناير لقضاء عطلة عيد الربيع، إلا أن والدي ليانغ تأكدت إصابتهما بالفيروس بعد عودتهما إلى قويتشو يوم 25 يناير.

وظهرت على الرضيعة أعراض الرشح والسعال وتأكدت إصابتها بالفيروس في 2 فبراير. وكانت جيانغ تبلغ من العمر 55 يوما فقط عندما دخلت إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج.

وبعد 13 يوما من العلاج الدقيق من قبل خبراء وطاقم طبي، تعافت جيانغ من الحمى وأظهر اختباران شفاءها من الفيروس.

وخرجت والدة جيانغ من المستشفى اليوم أيضا.

وبنهاية يوم الجمعة، كانت مقاطعة قويتشو قد سجلت ما إجماليه 143 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد وحالة وفاة واحدة، بحسب لجنة الصحة بالمقاطعة.