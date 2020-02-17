لماذا يحقن القادة والنخبة أنفسهم بالذهب في كوريا الشمالية ؟

من بين العديد من الغرائب التي تنتشر في كوريا الشمالية ؛ هذه الدولة التي عزلت نفسها عن العالم وتخضع لسيطرة نظام ديكتاتوري له قوانينه الصارمة ومن يُخالفها يُعرّض نفسه لأبشع أنواع العقاب، ظهر اتّجاه جديد بين الأغنياء ورجال النخبة والسياسة، وهو حقن أنفسهم بالذهب للوقاية من أمراض عديدة!

حُقن الذهب، الاتجاه الشائع بين النخبة في كوريا الشمالية لحماية أنفسهم من الأمراض!

كبار العلماء في كُوريا الشمالية كانوا قد أطلقوا صنفًا جديدًا من الأدوية التي تحتوي على عناصر عديدة من ضمنها الذهب لمعالجة مرض السرطان، الخرف، والبدانة على حد وصفهم. ويدّعي العلماء الكوريون الشماليون أنّ هذا العلاج يُنافس أفضل علاجات العالم الغربي، ويأملون بتصديره إلى الغرب مع إرشادات مكتوبة باللغة الإنجليزية، الروسية، والصينية.

إن كُنت تظن أن عقاقير الذهب أمر غريب أو من عجائب الدنيا التي لا تجدها سوى في كوريا الشمالية، فأنت مُخطئ! فهناك علاجات مماثلة يتم تدوالها في بعض الدول مثل المملكة المتحدة، التي تبيع عقار مُشابه يُسمى “ميوكريسين Myocrisin” يُستعمل لعلاج الروماتيزم، ويُصنع من مركّب “أوروثيومالات الصوديوم”، ويُعرف باسم حقن الذهب.

تُسمى حُقن الذهب التي يستعملها كيم جونغ أون شخصيًا والعديد من أثرياء كوريا الشمالية ونُخبتهم، “نانو الذهب عديد السكاريد Nano-Gold Polysaccharide”، ويتم إنتاجها من قِبل شركة “كوريا موهيانغ”. ويزعم مطوّرو هذه الحقن بأنها فعّالة في علاج العديد من الأمراض مثل السرطان، التهاب المفاصل “الروماتيزم”، أمراض ضغط الدم، السكري، تليّف الكبد، الكبد الدهني، الخرف، وأمراض التقدم في العمر. ويتم وصفها بالحقنة المُعجزة القادرة على علاج الأمراض المُزمنة بالإضافة لأمراض البدانة ، كما أنه تُخلّص الجسم من كسله وتُساعده على التغلب على الإرهاق.