وكالة الرأي الفلسطينية تعرّف على أسرع كاميرا في العالم! وكالة الرأي الفلسطينية كيف تفحص هاتف مستعمل قبل شرائه؟ وكالة الرأي الفلسطينية ساعة وحيدة في العالم تدور عقاربها عكس الاتجاه المعتاد! وكالة الرأي الفلسطينية لماذا يحقن القادة والنخبة أنفسهم بالذهب في كوريا الشمالية ؟ وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على الجزيرة التي يرتدي فيها الحمير بيجاما ! وكالة الرأي الفلسطينية "بينت": لا نريد العودة للحرب التي استمرت 51 يوماً بغزة وكالة الرأي الفلسطينية رضيعة صينية تتعافى من كورونا وكالة الرأي الفلسطينية عدوى الجهاز التنفسى الحادة كل ما تريد معرفته عنها وكالة الرأي الفلسطينية مرسيدس تكشف عن السيارة الجديدة لـ "فورمولا1" وكالة الرأي الفلسطينية ناسا تطلق صاروخا يحمل شحنة لإعادة تزويد محطة الفضاء الدولية
أخبار » عجائب وطرائف

ساعة وحيدة في العالم تدور عقاربها عكس الاتجاه المعتاد!

17 شباط / فبراير 2020 09:05

ساعة-لاباز-2
ساعة-لاباز-2

من بين جميع ساعات العالم، امتازت الساعة البوليفية التي تُزيّن مبنى الجمعية التشريعية البوليفية في ساحة موريللو، وسط العاصمة لاباز، بأنها الساعة الوحيدة التي تدور عقاربها في عكس الاتجاه المألوف! حيث تترتّب أرقام ساعة الجمعية البوليفية بطريقة معكوسة كأنك ترى انعكاسها على مرآة، لتعمل باتجاه عكس عقارب الساعة.

ساعة لاباز 

ساعة وحيد في العالم تعمل عكس الاتجاه المعتاد!
 

كان مبنى الجمعية التشريعية البوليفية قد شُيِّد في عشرينيات القرن الماضي، وكان في الأساس مُشيدًا ليكون مقر البنك المركزي البوليفي. وكانت ساعة المبنى طبيعية حتى عام 2014، عندما قرر البرلمان البوليفي عكس اتّجاه عقاربها وأرقامها لتعكس سمات الشعب البوليفي “الجنوبي”.

ساعة لاباز 
ساعة لاباز قبل تغيير نظام عملها في عام 2014، لتُصبح عكس اتجاه عقارب الساعة.
هذا التعديل الغريب كان قد أُجري على الساعة لحث البوليفيين على الاعتزاز بتراثهم وتذكيرهم بأنهم من الشعوب التي تعيش في الجنوب لا الشمال، على حد وصف وزير الخارجية البوليفي “ديفيد تشوكيوانكا”. ولفهم السبب بطريقة أوضح، يتألف الشعب البوليفي من العديد من القبائل الأصلية التي تعتز بماضيها مثل شعب “كيتشوا” وشعب “أيمارا” اللذيْن ينظرون إلى ماضيهم باعتباره مستقبل، وإلى مستقبلهم باعتباره ماضي، أي بطريقة معكوسة. وكذلك الساعة البوليفية فهي تعمل بنفس الآلية المعكوسية للتراث البوليفي الأصلي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الاقصى تستقبل وفداً من مؤسسة تحالف أطفال الشرق الأوسط

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟