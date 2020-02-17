كيف تفحص هاتف مستعمل قبل شرائه؟

تميل الهواتف الجديدة اليوم إلى تسعيرها خارج نطاق القدرة على تحمّل تكاليفها بالنسبة لأصحاب الميزانية المعقولة. بعض العلامات التجارية الشهيرة في الهواتف الذكية مثل Apple و Samsung يُمكن أن يتجاوز سعر إصداراتها الحديثة 1400$، وهو بالتأكيد رقم ضخم ولا يُمكن تحمّله بالنسبة للعديد من المتسوقين.

لهذا السبب، يلجأ عدد متزايد من المستهلكين إلى شراء الهواتف المحمولة المستعملة، والتي يمكن أن تقدّم نفس المستوى من الجودة بسعر أكثر ملاءمة للميزانية. إذا كنت تشعر أن الهواتف الذكية الجديدة باهظة الثمن وتفكر في تجديد الهاتف، إليك طريقة التحقق من أي هاتف مستعمل قبل الشراء لضمان رضاك ​​عن الشراء بنسبة 100٪.

كيفية فحص هاتف مستعمل قبل شرائه!

تكوين فكرة عما تريده في الهاتف المستعمل قبل الشراء

أولًا وقبل كل شيء، عندما تُقرر شراء هاتف مستعمل يجب أن يكون لديك فكرة عامة عمّا تبحث عنه من ميّزات في الهاتف. قُم بعمل قائمة بكل ميزة تعتقد أنك تريدها، بدءًا من الضروري إلى القابل للتفاوض. قد تشمل قائمتك ميّزات مثل:

الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة (الذاكرة، التخزين،.إلخ)

قياس الشاشة

دقة الكاميرا

العلامة التجارية المفضّلة

اللون المرغوب

الميزانية

العثور على بائع هواتف مستعملة موثوق

بمجرّد أن تكوّن فكرة عن نوع الهاتف المستعمل الذي تريده والميزانية التي ترغب بإنفاقها، حان الوقت للعثور على بائع جدير بالثقة. سيختار بعض المتسوّقين منصات الإعلانات المبوبة مثل: Kijiji أو eBay لأنها تميل إلى أن تكون أقل تكلفة فيما تعرضه.

مع ذلك، ضع باعتبارك أنك سوف تتعامل مع بائعين إلكترونيين على هذه المنصات، وغالبًا ما تكون عملية شراء الأجهزة الإلكترونية المستعملة عبر الإنترنت محفوفة بالمخاطر خشية التعرض للغش والخداع.

من أجل تجنب الوقوع في فخ الاحتيال، يُمكنك أن تتعامل مع منصات موثوقة يقوم فيها طرف ثالث بفحص الهواتف المستعملة وتقديم سياسة عائد معقولة وتوفير دعم العملاء لضمان رضائك عن الشراء.

قائمة التحقق من الهاتف المستعمل: ما يجب فحصه قبل الشراء

سواء كُنتَ تقابل البائع شخصيًا أو تستلم هاتفك عبر البريد من متجر عبر الإنترنت، هناك عدة نقاط عليك التحقق منها دائمًا قبل عقد النية على شراء الهاتف. هذه النقاط هي:

الفحص العيني

قبل تشغيل الهاتف المستعمل، ستحتاج أولًا إلى إجراء فحص عيني سريع لتفقّد أي أضرار مرئية. ابحث عن أي خدوش ملحوظة على شاشة الهاتف والكاميرا، واضغط على الأزرار المختلفة للتأكد من أنها تعمل بشكلٍ صحيح.

إلمس الشاشة

قم بتشغيل الهاتف الذكي للتأكد من أن الشاشة تستجيب بشكل جيد عند لمسك لها من أي منطقة. يجب عليك اختبار سطوع الشاشة والتأكد في هذه المرحلة من عدم وجود تلوين أو خطوط تؤثّر على تجربة التصفح لديك.

فحص الميكروفون، منفذ سماعة الرأس، ومكبرات الصوت

قم بفتح تطبيق التسجيل الصوتي المُدمج في معظم الهواتف الذكية وقم بتسجيل جملة قصيرة. ثم استمع إلى الصوت مع سماعات الرأس وبدونها للتأكد من أن كل شيء يعمل بحالة جيد. سيضمن لك ذلك أيضًا التأكد من أن منفذ سماعة الرأس غير تالف.

فحص الكاميرا

قم بالتقاط عدة صور عبر تطبيق الكاميرا في الهاتف وتسجيل مقاطع فيديو واختبار الكاميرا الأمامية بالتقاط صور سيلفي. يجب أن تبدو الصور بحالة جيدة مقارنةً مع دقة الكاميرا ولا يوجد تغبيش في الصورة أو أي شذوذ بصري.

فحص منفذ USB

أخيرًا، عليك التأكد من اختبار كابل الشحن الذي يأتي من الهاتف المستعمل. تأكد من شحن بطارية الهاتف بشكل صحيح عند توصيلها بالشاحن. إن كان لديك حاسوب محمول، حقق إن كان يُمكنك توصيل الهاتف مع الحاسوب بدون مشاكل.

احترس من الأعلام الحمراء وتحقق دائمًا من استخدام الهاتف قبل الشراء

يستحق أي هاتف مستعمل تنوي شراؤه الوقت اللازم للتأكد من أنه يعمل بطريقة جيدة وسلسة لتشعر بالرضا عن اختيارك وأنك مرتاح للجهاز. عندما تشتري هاتف مستعمل من أي بائع لا تعرفه أو ليس ثقة بالنسبة لك، احذر من الأعلام الحمراء المحتملة، مثل أن يتردد البائع في السماح لك باختبار الهاتف أو عدم الإجابة على أسئلتك.