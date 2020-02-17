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وزارة العدل تشارك بورشة قانونية لطلبة القانون في جامعة غزة

17 شباط / فبراير 2020 09:14

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غزة-الرأي

شاركت وزارة العدل بورشة قانونية نظمها مركز مساواة لطلبة كلية القانون بجامعة غزة والتي تناولت موضوع التوقيف وضمانات المحاكمة العادلة في القانون الفلسطيني

حيث مثل وزارة العدل وسام قديح من الإدارة العامة للشئون القانونية دائرة العلاقات مع المؤسسات الحقوقية والذي أوضح بدوره، مهام وزارة العدل في متابعة الموقفين والمحكومين في مراكز الاصلاح والتاهيل في قطاع غزة من خلا ل الطواقم الفنية المتخصصة سواء فيما يتعلق باوضاعهم ومدى توافق اجراءات توقيفهم للقانون

و تطرق قديح  الي الاطار القانوني الذي تستند اليه وزارة العدل في متابعتها لما سبق سواء ضمن قانون اجراءات الجزائية وقانون مراكز الاصلاح والتاهيل

من ناحيته ، قدم المحامي محمد اللوح شرحاً نظرياً وافيا للمواد التي شرعها القانون في آليات التوقيف وضوابطه ومدته القانونية وضمانات التوقيف والمحاكمة العادلة.

ويعتبر هذا طليعة التعاون بين الوزارة والمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء مساواة، فيما سيتبعه لاحقاً محاضرات لطلبة القانون في الجامعات المختلفة بغزة.

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