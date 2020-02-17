وصفة عشبية لعلاج الديدان الدبوسية عند الأطفال

بالطبع أنت لا يعجبك منظر طفلك وهو يضع يده داخل ملابسه ويهرش مؤخرته، ولا ترتاحيين إطلاقاَ عندما يستيقظ باكياَ في الليل وترينه يهرش مؤخرته أيضاَ، وأنت لا تعرفين السبب؛ ولكن الدكتور أحمد يونس، اختصاصي طب الأطفال، يشير إلى السبب وهو أن هذا الطفل يعاني من الديدان الدبوسية حيث تعمل على الحاجة الملحة للهرش بفتحة الشرج باستمرار.

تنشط الدودة الدبوسية ويزداد الهرش في فتحة الشرج مع الدفء في الفراش ليلاً فلذلك يبكي بسببها الأطفال لأنها تكون مهيجة ومؤلمة.

ما هي أسباب الإصابة بالديدان الدبوسية؟

تعتبر الدودة الدبوسية من الديدان المعدية وتنتشر بسرعة بين الأطفال ومن الأطفال للأم التي تلامس وتختلط بالطفل.

مصدر العدوى هو بويضات هذه الدودة التي تعلق بالأيدي الغير نظيفة والأدوات.

ما هي الأعراض الأخرى لها؟

فقدان الوزن لأن الديدان تتغذى على طعام الطفل في الأمعاء.

ألم في البطن.

بكاء مستمر بسبب الرغبة في الهرش.

الأرق وقلة النوم بسبب الهرش والإزعاج منها.

كيف يتم علاج الديدان الدبوسية بالأعشاب؟

تقوم الأم باعداد خليطاَ من قشر الرمان والزعتر لطفلها.

تعتبر هذه الوصفة السحرية لتطهير أمعاء الطفل.

يتم تجفيف قشر الرمان ويغلى مع الزعتر.

يعمل هذا الخليط على تطهير الجهاز الهضمي.

يقضي على الميكروب الحلزوني الذي ينتقل عن طريق الكبار للصغار.

تضف نصف ملعقة من العشبين ويضاف لهما الماء الساخن ويغطى ويترك لمدة ربع ساعة ويشرب منه الطفل.

تكرر الخلطة ثلاث مرات يومياَ.

هذه الخلطة تخلص الطفل من جميع أنواع الديدان مثل الجارديا.

ما هي سبل الوقاية من الديدان؟

النظافة التامة.

تخصيص أدوات مائدة لكل طفل.

غسل الأيدي بعد كل وجبة وبعد الخروج من الحمام.

عدم تناول الطعام من الباعة الجائلين.

يفضل تناول الطعام في البيت وليس في المطاعم.

عدم تعويد الأطفال على الأكل الجماعي بحيث تقومين بإطعام الأطفال من طبق واحد وبملعقة واحدة حيث تنتقل العدوى بسرعة وبسهولة.