"مدرسة قيساريا الثانوية "تشارك في لقاء تعليمي عالمي عبر الانترنت

غزة-الرأي

شاركت مدرسة قيساريا الثانوية المشتركة بمديرية التربية والتعليم بالوسطى في لقاء تعليمي عالمي عبر الانترنت بعنوان A hotel in The Cloud مع فريق BBC Live Classes من لندن وثمانية دول أخرى من خلال نموذج تعليمي جديد هو الأول من نوعه من حيث استهداف المرحلة الثانوية ضمن مبادرة Let's Speak للمعلمة أسماء القريناوي وذلك في إطار التعليم الممتع وبشراكه عالمية هادفة، .

بدورها ، قالت مديرة المدرسة مريم انصيو :" أن الطالبات تعرفن من خلال هذه المشاركة التفاعلية على أماكن طبيعية في دول بعيدة يصعب عليهم الوصول إليها وتحدثن عن الأماكن الطبيعية في فلسطين وخاصة غزة، وأضافت انصيو بأن المشاركة جاءت ضمن مبادرة Let's Speak وشملت الانضمام لمجموعات طلاب وطالبات من مختلف الدول المشاركة في الحدث وهي بريطانيا وأوكرانيا وهنغاريا وصربيا وبولندا وروسيا وليتوانيا والبوسنة.

من جهتها أوضحت منسقة المبادرة المعلمة أسماء القريناوي أن الطالبات أجبن بفاعلية عن أوراق العمل التي أُعدت من قبل فريق BBC Live Classes من لندن، واحتوت أوراق العمل على مهارات متعددة منها: ماذا ترى في الصورة؟ أين تعيش؟ تحدث باختصار عن الأماكن الطبيعية، أكمل الفراغات بالكلمات الصحيحة؟ تحدث عن مكان طبيعي في مدينتك خلال دقيقة وغيرها من الأسئلة التفاعلية.

وأضافت المعلمة القريناوي انه خلال اللقاء الذي استمر لمدة ٦٠ دقيقة متواصلة تم دمج كل ٤ دول ضمن مجموعة تفاعلية في نافذة خاصة للتعارف وطرح الأسئلة من قبل الطلاب المشاركين من مختلف الدول، وكان لطالبات قيساريا مشاركة رائعة وتفاعل كبير.