بطولة إسبانيا: سيلتا فيجو يشعل الصراع على اللقب بتعادله مع ريال مدريد

:أشعل سيلتا فيجو صراع المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما أوقف سلسلة انتصارات ريال مدريد وتعادل معه 2-2 أمس الأحد في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم سيلتا فيجو بهدف سجله فيدور سمولوف في الدقيقة السابعة، وتعادل الريال عن طريق توني كروس في الدقيقة 52، وأضاف سيرخيو راموس الهدف الثاني في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل سانتياجو مينا لسيلتا فيجو في الدقيقة 86.

ورفع الريال رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة واحدة أمام برشلونة، كما رفع سلتا فيجو رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر.

وبهذا التعادل توقفت سلسلة انتصارات الريال عند خمس مباريات.

وهذا التعادل هو الثامن للريال في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 15 مباراة والخسارة في مباراة، فيما أصبح هذا التعادل هو التاسع لسلتا فيجو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والخسارة في 11 مباراة.

وتفادى إشبيلية تلقي خسارة ثانية تواليا ، بانتزاعه تعادلا صعبا من ضيفه إسبانيول المتواضع 2-2 .

وانتظر إشبيلية النقص العددي لمنافسه لتحقيق التعادل في الدقيقة 80 بهدف من خيسوس خواكين فرنانديز المعروف بـ"سوسو"، بعدما كان اللاعب نفسه صاحب التمريرة الحاسمة للهدف الأول الذي سجله الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس (15).

لكن المضيف فرط بتقدمه وتأخر بهدفي أدريان "أدري" إمباربا (35) والصيني وو لي (50) لصالح اسبانيول متذيل الترتيب الذي واصل نتائجه الإيجابية، اذ لم يذق الخسارة سوى مرة في آخر ست مباريات في الليغا.

من جهته، فرّط إشبيلية بنقطتين إضافيتين في سباق المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، وفشل في تحقيق انتصار للمرحلة الثالثة تواليا، بعد تعادله مع ألافيس 1-1 وخسارته أمام سلتا فيغو 1-2.

كما لم يستغل إشبيلية تعادل أتلتيكو مدريد مع فالنسيا 2-2 الجمعة، فبقي خامسا خلف فريق العاصمة بفارق الأهداف (40 نقطة لكل منهما).

وأتاحت نقطة التعادل لاسبانيول رفع رصيده الى 19 نقطة والتقدم مؤقتا الى المركز التاسع عشر، قبل أن يعود الى المركز الأخير (العشرين) بفارق الأهداف عن ليغانيس الذي تعادل سلبا أمس مع ضيفه ريال بيتيس.

وهدف سوسو هو الأول له مع إشبيلية منذ انضمامه على سبيل الإعارة من ميلان الإيطالي الشهر الماضي.

وخسر أتلتيك بلباو أمام ضيفه أوساسونا بهدف وحيد سجله سجله أوير سانخورخو في الدقيقة 29.

ولحق أوساسونا بأتلتيك بلباو إلى المركز العاشر برصيد 31 نقطة.

وتأجلت مباراة أيبار مع ريال سوسييداد بسبب سوء جودة الهواء.