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"الصحة "جهاز ديناميكية المثانة الاول من نوعه لتشخيص المشاكل البولية

17 شباط / فبراير 2020 09:25

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غزة-الرأي- نهى مسلم

أكد د.اياد الروبي استشارى و رئيس قسم المسالك البولية بمجمع الشفاء الطبى،أن جهاز ديناميكية المثانة هو الأول في وزراة الصحة بتمويل من الهلال الاحمر القطرى والذى يقدم خدماته لكافة الشرائح العمرية للمرضى من كافة محافظات قطاع غزة من خلال تشخيض المشاكل البولية لدى المرضى المزمنين و السلس البولى و الأمراض العصبية التى تؤثر على طريقة التبول، الى جانب مشاكل الانحباس البولى ،كما و أنه يخدم شريحة الأطفال الذين يولدون بالانشقاق الصلبى في العمود الفقرى أو ما يعرف بالمثانة العصبية ،اضافة الى تشخيص السيدات ممن يعانين من السلس البولى بسبب تعدد الولادات.

و أوضح أن كافة مستشفيات قطاع غزة الحكومية و الأهلية تحول حالاتها الى مجمع الشفاء لاجراء الفحوصات الطبية لتلك الأمراض،حيث تم تشخيص ما يقارب من (79) حالة خلال 2019 و الذى يساهم في سهولة و سرعة التشخيص.

و نوه د.الروبى الى أنه تم تجهيز مختبر لفحص ديناميكية المثانة في مبنى الجراحة التخصصى بمجمع الشفاء و الذى يعمل بمعدل يومين أسبوعيا يجرى خلالهما ما يقارب من (8) حالات حيث تستغرق بعض الحالات حوالى الساعتين لاجراء التشخيص و يقدم الخدمة بشكل مجانى.

هذا و تم ادخال هذا الجهاز منذ ثلاث سنوات الى مجمع الشفاء ليكون الاول على مستوى قطاع غزة.،و تم تدريب بعض الطواقم الطبية على هذا الجهاز اضافة الى تدريب آخرين من المؤسسات الصحية الأهلية.

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