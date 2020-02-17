مجمع الشفاء الطبي يتمكن من انقاذ حياة طفل من الموت

غزة-الرأي

تمكن جراحو الأعصاب بمجمع الشفاء ، وبساعات فارقة من انقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات ، لم يكن يعلم كل من راقب سيارة الاسعاف التي وصلت المجمع منذ 10 أيام أنها تحمل حالة حرجة للطفل يحيي ، حيث حول من مستشفى الاندونيسي وقد وضعت عليه أجهزة التنفس الصناعي .

بدوره، أوضح د. ماهر أبو الخير أخصائي جراحة المخ والاعصاب أن الطفل وصل في غيبوبة عميقة وكان تقييم الغيبوبة 4-15 وبالصورة المقطعية تبين وجود ورم كبير في الجهة اليسرى من غرفة الدماغ الخلفية مع نزيف ، وقد أدخل الطفل الى غرفة العمليات في تمام الساعة 12 ليلاً واستمرت العملية لمدة ساعتين والطفل الان يتماثل للشفاء.

هذا وقد أشاد د. باسل بكر استشاري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بالمجمع بالنجاح الكبير الذي حققه قسم جراحة المخ والأعصاب من خلال اجراء جراحات معقدة ونوعية ناجحة وتضاهي نجاحات دول الجوار .

من جانبه ثمن مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية الجهود الكبيرة التي تبذلها الطواقم الطبية في خدمة المرضى وتقديم أفضل خدمة صحية لهم ، متمنياً لهم مزيدا من التقدم والنجاح.

وقدم د. أبو الخير شكره وتقديره للدكتور منصور أبو جهل الجراح المساعد ود. حسني عقيلان ود. سامح البطنيجي والطواقم التمريضية أ. احمد الخطيب وأ. أحمد أبو ريالة و لجميع من شارك في إنجاح العملية من أطباء جراحه أعصاب، وأطباء تخدير وتمريض ، وفنيي العمليات ً، وفني الأشعة، وقسم العناية المركزة ، وتمريض قسم تخصصات حريم.