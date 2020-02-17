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مدير تعليم الشمال يتفقد سير العمل بمدرستي زينب الوزير وكمال العهود

17 شباط / فبراير 2020 09:33

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غزة-الرأي

تفقّد مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. نبيل العرابيد، ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، سير العمل في مدرستي زينب الوزير الأساسية للبنين، وكمال العهود الأساسية المشتركة، وذلك في إطار جولاته الميدانية للوقوف على أحوال الطلبة والمعلمين وانضباط العملية التعليمية.

وكان في استقبالهما كل من مدير مدرسة زينب الوزير أ. فواز دغمش، ومديرة مدرسة كمال العهود أ. نسرين عزيز، حيث استمعا (العرابيد وصالحة) منهما حول آخر تطورات العملية التعليمية وأحوال الطلبة.

بدورهم ، أكد مديريْ المدرستين على أهمية هذه الزيارة لما لها من الأثر الطيب في رفع معنويات العاملين، وتحفيزهم للقيام بواجباتهم بتفاني وإخلاص.

من ناحيته ، أشاد أ. العرابيد بالانضباط العالي الذي يمتاز به المعلمون والطلبة في المدرستين، داعياً لتكثيف الجهود لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني.

كما التقى أ. العرابيد بطلبة المدرستين، موجهاً لهم مجموعة من النصائح التربوية التي تُساهم في حثهم على مزيد من الجد والاجتهاد، وتحسين مستوياتهم التحصيلية، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالكتاب الوزاري باعتباره المصدر الأساسي للمادة العلمية.

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