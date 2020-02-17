الشفاء الطبي يمنح شابا فرصة ثانية للحياة بسرعة التشخيص

غزة-الرأي

رصدت الطواقم الطبية على أسرة المرضى المكتظة في قسم الطوارئ بمبنى الباطنة بمجمع الشفاء الطبي ، حالة مرضية طارئة لشاب يبلغ من العمر ١٨ عام ، حيث وبحسب د. أحمد زقوت استشاري اعصاب الباطنة ، كان الشاب يعاني من صداع مستمر وغثيان مصحوب بالقيئ المتكرر واضراب وازدواجيه في الرؤية .

بدره، أوضح د. زقوت أنه ومن خلال الاطلاع علي ملف المريض والذي بين إجراءه لفحص عيون اظهر وجود اعتلال في العصب البصري ومن خلال طلب إجراء الفحوصات الإشعاعية C.T تبين وجود علامات تدل على انسداد الأوردة الدماغية ومن ثم تم إجراء تصوير الرنين المغناطيسي للدماغ والذي أظهر وجود انسداد في أوردة الدماغ نتيجة التهابات في الأذن وهي أحد المسببات لانسدادات الأوردة الدماغية .

مبينا أن انسدادات الأوردة الدماغية هو أحد الأمراض الدماغية الشائعة ينتج عن تخثر الأوردة الدماغية المسئولة عن تصريف الدم من الدماغ إلي الرقبة وباقي أنحاء الجسم والذي يشكل خطورة على الحياة أكثر من الجلطات الدماغية الشريانية .

وأشار د. زقوت إلي الجهود العظيمة التي بذلتها د. هدي غربية أخصائية الأشعة التشخيصية بالمجمع والتي كان لها دور كبير في التشخيص الناجح حيث تم إعطاء المريض الأدوية العلاجية التي تتناسب مع حالته والتي أوضحت التحسن الملحوظ علي الحالة علي مدار عشرة أيام، كما وبين أن مثل هذه الحالة ينصح المريض بالمتابعة في العيادات الخارجية .