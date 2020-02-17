وزارة العمل تستقبل وفداً من مديرية الشؤون الاجتماعية

غزة-الرأي

استقبلت وزارة العمل من خلال مدير مديرية عمل محافظة شمال غزة أ. يعقوب سعدي الغفري وفداً من مديرية الشؤون الاجتماعية ممثلةً بمدير مديرية الشؤون الاجتماعية في محافظة الشمال أ. ايمان شرير .

وتأتي هذه الزيارة في إطار استمرار التعاون المشترك بين المديريتين في خدمة العمال والأسر المتعففة وتسهيل معاملات المواطنين .

بدوره، أفاد الغفري أن فحص حالات ونماذج الشؤون سيتم من خلال تزويدنا بملف اكسل يشمل جميع الأسماء ويتم إدخالها الكترونياً بخاصية الفحص الجماعي على برنامجBHB ، حتى يسهل تعبئة الاستمارات وفحصها بأقل جهد وأقصى سرعة.

وأكد الغفري أن فحص حالات الشؤون الاجتماعية الكترونياً يوفر الوقت والجهد على موظفي المديريتين وسرعه انجاز العمل بدون معيقات.

بجانبه رحبت شرير بهذه الفكرة وأشادت بدور المديرية في تسهيل وسرعه انجاز معاملات المواطنين.

