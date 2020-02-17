"الشباب والرياضة" تستقبل طلبات تمويل المشاريع الريادية

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن بدء استقبال طلبات الترشح لتمويل المشاريع الريادية الصغيرة، بتمويل من مؤسسة أحباءغزة ماليزيا اعتباراً من أمس الأحد، عبر صندوق دعم الشباب التابع للوزارة.

وأوضح جابر عياش رئيس اللجنة العليا للمشاريع أن الوزارة قامت بتفعيل دعم المشاريع من خلال صندوق دعم الشباب بعد التعاون مع مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، بهدف تشجيع الشباب على المبادرة والاعتماد على الذات وإتاحة الفرصة للأفكار والمبادرات الشبابية التشغيلية المميزة.

وأوضح عياش أن آليات التسجيل وضعت بطريقة ميسرة بعد توضيح مصور مرفق على صفحة الصندوق ومواقع التواصل الاجتماعي، على أن يتم إغلاق باب التسجيل يوم (25) من الشهر الجاري.

