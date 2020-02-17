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اجراء(960) عملية خلال2019

"الشفاء الطبي "تفتيت حصوة فى كلية رضيع بحجم 2.5سم بالمنظار

17 شباط / فبراير 2020 09:47

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غزة-الرأي- نهى مسلم

نجح الفريق الطبى المختص بجراحة المسالك البولية برئاسة استشارى جراحة المسالك البولية د.اياد الروبى فى مجمع الشفاء الطبي ،من تفتيت عدة حصاوى من الكلية اليمنى لرضيع أكبرها يصل الى2.5 سم.

وأوضح د.الروبى أن الطفل الذى يبلغ من العمر "عام وشهرين" كان يعانى من احتباس كامل فى البول ،وبعد التصوير الاشعاعى والفحوصات الطبية تبين وجود حصوة فى الحالب الأيسر وعدة حصوات فى الكلية اليمنى واحدة منها بحجم 2.5سم.

وقالد.الروبى :" لقد تم اجراء عملية تفتيت للحصوة بالمنظار بدقة عالية نظرا لصغر حجم الطفل،مصنفا تلك العملية بذات مهارة عالية،حيث كانت تجرى سابقا بالجراحة الروتينية.

وأكد على أن استمرار الاحتباس البولى كان سيسبب تسمم لدى الطفل وارتفاع فى وظائف الكلى وبالتالى سيشكل خطورة على حياته،لافتا إلى أن سرعة التشخيص والعلاج ساهمت فى الحفاظ على كلية الطفل.

ونوه الى أن قسم المسالك البولية بمجمع الشفاء يجرى عشرات العمليات ولكن الأطفال بهذا العمر قليلة جدا وتحتاج إلى دقة ومهارة عالية،مشيرا إلى أن القسم يجرى (80) عملية شهريا،كما وسجل عام2019 اجراء (960) عملية، الى جانب 220 عملية صغرى،وإجراء( 1400) عملية تفتيت فى وحدة تفتيت الحصى.

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