مستوطنون يصيبون مربي أغنام بكسور في المغير برام الله

رام الله – الرأي:

اعتدى عشرات المستوطنين المتطرفين، الليلة الماضية، على عدد من مربي الأغنام في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، بعد مهاجمة حظائر مواشيهم.

وقالت مصادر محلية إن عشرات المستوطنين هاجموا مربي الأغنام شرق القرية، واعتدوا عليهم بالهراوات، ما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين بكسور ورضوض، نقل 3 منهم إلى مجمع فلسطين الطبي، لتلقى العلاج.

وأضافت، أن قوات الاحتلال تعمدت نصب حاجز عسكري عند مدخل القرية، للحيلولة دون مساعدة المواطنين الذين تم الاعتداء عليهم.

يذكر أن مساحة المغير تبلغ 26 ألف دونم، وهي محاطة بأربع بؤر استيطانية، ومعسكر لجيش الاحتلال.

وتتعرض هذه القرية لانتهاكات من قبل قوات الاحتلال بشكل شبه يومي، حيث يستولي ويمنع البناء في 80% من أراضي القرية؛ بحجة أنها مناطق "ج"، خصوصا الأراضي الواقعة شرقا، ويعتبرها الاحتلال منطقة عسكرية مغلقة يُمنع المواطنون من الوصول إليها، والاعتناء بمزروعاتهم، حتى أنه يحرم الثروة الحيوانية من رزقها هناك، كما يقع معظم البناء في المغير في حدود كيلو متر مربع واحد، بينما يوجد 17 بيتا مهددا بالهدم.