"عمر بن الخطاب" ترسم لوحة فنية إبداعية عبر استراتيجية "التعلم الممتع"

غزة-الرأي

تمكنت مدرسة عمر بن الخطاب الأساسية للبنين، بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة من تحقيق نجاحا فى أن يتحوّل التعلّم إلى شيء ممتع ومحبب للأطفال، يُقبلون عليه برغبة ودافعية، الامر الذى تسعى إليه أي مؤسسة تعليمية

فمن خلال تحويل المنهاج الدراسي للصفين الأول والثاني الأساسيين إلى أناشيد مُغنّاة، استطاع المعلم رائد رفيع إحداث فارق مميز في العملية التدريسية؛ ليرسم بذلك لوحة فنية إبداعية تم تجسيدها خلال الحفل المميز الذي نظّمته المدرسة لتكريم طلبتها الأوائل "فوج التميز والتفوّق"، حيث قدّم الطلبة عروضا فنية تخدم المنهاج في مختلف المباحث، وذلك تجسيداً لرؤية وزارة التربية والتعليم في الانتقال من النمط التقليدي في التدريس إلى توظيف استراتيجيات التعلم الممتع والتعلم النشط لما لها من أثر في خلق بيئة تعليمية محفّزة للتعلم.

وقد نالت تلك العروض إعجاب جميع المشاركين في الحفل الذي حضره، مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير المدرسة د. محمد شحيبر، ورئيس بلدية بيت لاهيا أ. عز الدين الدحنون، وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين ومدراء المدارس، وشخصيات من المجتمع المحلي وأولياء الأمور.

مدير التربية والتعليم أعرب عن مدى إعجابه بالإنجازات المتحققة في المدرسة على مختلف الصعد والمستويات، بدءاً من توظيف استراتيجيات التعلم الممتع والتعلم النشط، مروراً بالبيئة المدرسية، وليس انتهاءً بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي.

وطالب أ. العرابيد بالعمل على نقل تجربة مدرسة عمر بن الخطاب إلى مختلف المدارس والمديريات؛ لتعم الفائدة وتتحقق الغاية.

وثمّن أ. العرابيد جهود إدارة المدرسة ومعلميها، لما يبذلونه من جهد منظم وممنهج للنهوض بقدرات الطلبة وتحسين مستوياتهم التحصيلية، رغم قلة الإمكانات والظروف الصعبة التي يمرون بها، متمنيا لهم مزيداً من التميز والتفوق على طريق خدمة الطلبة.

كما هنّأ أ. العرابيد الطلبة المتفوقين وذويهم ومعلميهم بهذا التفوق، داعيا الطلبة إلى مزيد من الجد والاجتهاد، كما حثّ زملاءهم الذين لم يتمكنوا من تحقيق التميز هذا الفصل، أن يبذلوا قصارى جهدهم لينالوا شرف التكريم لاحقا.

من جانبه، استعرض د. شحبير، جملة من الإنجازات التي حققتها مدرسة عمر بن الخطاب خلال المرحلة الماضية، خاصة على صعيد المسابقات التربوية والرياضية والكشفية، إلى جانب الخطوات العملية لتحسين البيئة المدرسية، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي بما يخدم المدرسة وطلبتها.

وثمّن مدير المدرسة، الاهتمام الكبير الذي توليه إدارة المديرية لخدمة المدارس وتحسين أوضاعها، وهو ما تجسده الزيارات الميدانية المتتالية لطواقمها الإدارية والفنية والتقنية المختلفة.

من جانبه، أعرب أ. الدحنون عن إعجابه بالإنجازات المتحققة في المدرسة، وقال إن ذلك ينم عن عمق العلاقة التكاملية بين المدرسة والمجتمع المحلي.

وأكد أ. الدحنون على استعداد البلدية لتقديم مزيد من الدعم لمدرسة عمر بن الخطاب لخدمة طلبتنا ومواصلة النهوض بهم.

كما توجه أ. الدحنون بالتهنئة للطلبة المتفوقين، متمنياً لهم مزيداً من التميز والنجاح.

كما شهد الحفل كلمة لمجلس أولياء الأمور ألقاها د. فيصل الأشقر، وأخرى باسم الطلبة المتفوقين ألقاها الطالب المتميز محمد العطار، إلى جانب عدد من الفقرات الفنية والرياضية والكشفية المميزة.

وفي ختام الحفل تم تكريم الطلبة المتفوقين، واللجنة التحضيرية المشرفة عليه.