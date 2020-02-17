الوعظ والإرشاد بالاوقاف يزور مديرية رفح وجمعية ابن باز الخيرية

غزة-الرأي

زار وفد من الإدارة العامة للوعظ والإرشاد بوزارة الاوقاف مديرية أوقاف رفح وذلك برئاسة مدير عام الإدارة العامة للوعظ والإرشاد د. وليد عويضة ومرافقة كلاً من د. عبدالله أبو عليان و أ. وفا عياد وعدداً من العاملين فيها ، حيث كان في استقبالهم مدير مديرية أوقاف رفح أ. عدنان حسان، ورئيس قسم الوعظ والإرشاد بمديرية أوقاف رفح د. فايز الزاملي والعاملين في القسم.

بدوره، رحّب المدير حسان بالوفد، مشيداً بجهود قسم الوعظ والإرشاد بالمديرية. من ثم تفقد د. عويضة قسم الوعظ والإرشاد بالمديرية مثنياً على الجهود المبذولة في القسم فى خدمة العمل الدعوي في محافظة رفح.

كما تم طرح فكرة "مجلس الاجتهاد الفقهي" بحضور عدد من علماء المحافظة، ووضعهم في صورته وكيفية تطبيقه، على أن يكون التواصل في الأيام القليلة القادمة.

على صعيد أخر، زار وفد الإدارة العامة للوعظ والإرشاد جمعية ابن باز الخيرية، وكان في استقبالهم مدير الجمعية د. عمر الهمص، ونائب رئيس الجمعية أ. حسام الجزار وعدداً من العاملين فيها، ورحب الهمص بالوفد، من ناحيته أثنى د. عويضة على الجهود المبذولة في الجمعية في سبيل الدعوة إلى الله تعالى، وقد تم طرح فكرة "مجلس الاجتهاد الفقهي" فرحبوا بها.

وفي ختام الجولة التفقدية أثنى د. عويضة على حسن الضيافة والترحيب على أمل اللقاء في جولات أخرى.