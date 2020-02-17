"التنمية": إعادة فتح البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عن عودة فتح البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية بعد تفاهمات تم التوصل إليها بين شقي الوزارة بغزة ورام الله

وقالت الوزارة في تصريح لوكالة "الرأي" اليوم الاثنين، إنها استقبلت أمس وفداً من الوزارة برام الله ضم عددًا من المدراء العامون والموظفين على رأسهم وكيل مساعد الوزارة أكرم الحافي.

وذكرت أنه تم التوافق على فتح شاشات البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية، والعمل سويًا كوزارة واحدة من أجل الوقوف على حاجة الناس وتلبية متطلباتهم.

وأشارت الوزارة إلى أن الحافي أعرب عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدا أنها ستكون بداية عمل وشراكة حقيقية بين شقي الوطن.