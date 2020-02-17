النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2417) الاثنين 16/2/2020
أخبار فلسطينية
- إسرائيل تلغي تسهيلاتها للقطاع وتقصف مواقع لـ«حماس»
- الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة تشكيل واشنطن وتل أبيب لجنة رسم خرائط ضم…
- السلطة تندد ببدء لجنة أمريكية - «إسرائيلية» رسم الخرائط
- ردود الفعل الرسمية على "صفقة القرن".. رفض إعلامي وحراك شعبي محدود
- حماس: لقاءات السلطة مع CIA دليل على ارتهانها الخطير للإرادة الأميركية
أخبار إسرائيلية
- ليبرمان قبل أسبوعين من الانتخابات البرلمانية
- مساع إسرائيلية بخصم 1.7 مليار شيكل من أموال السلطة لعوائل قتلى إسرائيليين
- »نتنياهو: نبلور خطة لتوسيع رقعة التعاون بين إسرائيل والسودان
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الاخبار الدولية
- ضغوط «إسرائيلية» لمنع صدور قرار أوروبي ضد خطة ترامب -
- إيران تخترق مئات الحواسيب بإسرائيل وتصل لمعلومات استخباراتيّة"
- وزيرة خارجية السويد: نحتاج لحل يساهم فيه الفلسطينيون بشكل مباشر وليس فرض خطة عليهم
- مبادرة لاعتراف أوروبيّ مشترك بدولة فلسطين كردٍّ على "صفقة القرن"
اخبار عربية
- الأردن: لا يمكن تحقيق السلام دون زوال الاحتلال
- عمان: إطلاق حملة "العودة.. حقي وقراري" الخميس
- نصر الله: صفقة القرن هي صفقة إسرائيلية تستهدف لبنان
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الصحف العربية
القدس العربي
- المقرر الخاص لحقوق الإنسان يشيد بـ”القائمة السوداء” لشركات المستوطنات ويدعو لسن قوانين تجرم…
- إسرائيل تتراجع بعد يوم واحد عن إجراءات تخفيف الحصار وتقصف مواقع المقاومة والوسطاء…
- حرب إلكترونية بين إسرائيل وحماس.. الأولى تخترق منصات تواصل “القسام”.. والثانية تخترق هواتف…
- الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة تشكيل واشنطن وتل أبيب لجنة رسم خرائط ضم…
- صحيفة إسرائيلية: دول بالاتحاد الأوروبي تقود مبادرة لاعتراف مشترك بدولة فلسطينية
- “حماس”: إعداد خرائط “السيادة الإسرائيلية” يشكل تحديا لمكونات الأمة
- اشتية: يجب أن يكون هناك بديل حقيقي لمنع إفشال أمريكا لعملية السلام
- طفل فلسطيني مهدد بفقد عينه بعد إصابته برصاصة إسرائيلية – (صورة)
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الشرق الأوسط
- الرئاسة الفلسطينية: مستعدون لمفاوضات مباشرة مع تل أبيب
- إسرائيل تلغي تسهيلاتها للقطاع وتقصف مواقع لـ«حماس»
- ليبرمان قبل أسبوعين من الانتخابات البرلمانية
الخليج الإماراتية
- طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على قطاع غزة
- سقوط عدة صواريخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد
- «الصحة» تعلن تسجيل حالة إصابة جديدة
- السلطة تندد ببدء لجنة أمريكية - «إسرائيلية» رسم الخرائط
- تنديد باعتداء الاحتلال على طاقم إعلامي
الغد الأردنية
الاهرام المصرية
- إسرائيل تقصف أهدافا في غزة وتلغي مساعدات بعد هجوم بالـ"هاون" من حماس
الشروق المصرية
- نتنياهو: طائرة إسرائيلية عبرت الأجواء السودانية
- رئيس الوزراء الفلسطيني: خطة السلام الأمريكية مجرد مذكرة تفاهم بين ترامب ونتنياهو
- السلطة تحارب «صفقة القرن»... بلقاءات مع الإسرائيليين!
الشرق القطرية
- غارات إسرائيلية جديدة على غزة
- أصيب برصاصة إسرائيلية.. طفل فلسطيني مهدد بفقد عينه
- اشتية يدعو أوروبا لتقديم بديل حقيقي للخطة الأمريكية
- عريقات يلتقي مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- حوار البردويل لـ"فلسطين": نسعى لتشكيل هيئة وطنية عليا لمواجهة صفقة "ترامب" وأي عدوان على غزة سيواجه "بضراوة"
- نتنياهو يعلن بدء تحليق طائرات إسرائيلية فوق السودان
- خبير فلسطيني يحذر من عمل لجنة "ترسيم الخرائط"
- حماس: لقاءات السلطة مع CIA دليل على ارتهانها الخطير للإرادة الأميركية
- فتح تهاجم المشاركين في مؤتمر "تل أبيب" التطبيعي وتصفهم بالمرتزقة
- "ثورة 1450".. دعوات لرفع الحد الأدنى للأجور ومواجهة "غلاء المعيشة" بالضفة
- حماس: تصريحات أبو ردينة حول التنسيق الأمني "خطيرة جدًا"
- قاتلوا الشيطان بنبذ العداوة
- مركز حقوقي: تضييق الاحتلال على الأسرى يُنذر بانفجار
- مصادر عبرية: مساعٍ لخصم ١.٧ مليار دولار من أموال المقاصة الفلسطينية
- توغل إسرائيلي وأعمال تجريف شمال قطاع غزة
القدس المحلية
- محاولات إسرائيلية لمنع التحقيق مع ضابط أصاب طفلًا في العيسوية
- العمادي ونائبه يصلان غزة الخميس المقبل
- ياركوني: لا عملية بغزة قبل الانتخابات
- الاحتلال يعتقل مواطنين بالضفة
- مساع إسرائيلية بخصم 1.7 مليار شيكل من أموال السلطة لعوائل قتلى إسرائيليين
جريدة الأيام
- سلطة الطاقة: مخطط إسرائيل بناء شبكة كهرباء في الضفة تكريس للاحتلال
- »جيش الاحتلال يجرف مساحات من أراضي بورين
- »نتنياهو: نبلور خطة لتوسيع رقعة التعاون بين إسرائيل والسودان
- » انتهاء أزمة غاز الطهي في غزة
- »الحرب التجارية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية: الطرفان يخسران
الحياة الجديدة
- المدرسة الفلسطينية في قطر تفوز بالمركز الأول بمسابقة للمناظرات
- رئيس الوزراء: الخطة الأميركية ليست أكثر من مذكرة تفاهم بين نتنياهو وترمب
- عريقات: "التنفيذية" تعقد اجتماعا تشاوريا اليوم لبحث آخر التطورات
- اللوبي الصهيوني يعادي برلمانية أميركية بسبب تعاطفها مع شعبنا
وكالة صفا
- دون إصابات توغل إسرائيلي محدود شرقي جباليا وإطلاق نار شرقي خان يونس
- اعتقالات بمداهمات لقوات الاحتلال في الضفة
- نتنياهو يكشف: طائرات إسرائيلية بدأت الطيران في أجواء السودان
- مع تحركات دبلوماسية دون خطوات عملية على الأرض
- ردود الفعل الرسمية على "صفقة القرن".. رفض إعلامي وحراك شعبي محدود
- عمان: إطلاق حملة "العودة.. حقي وقراري" الخميس
- وفد "التنمية" يلتقي موظفي الوزارة بغزة ويبحث فتح النظام وإعادة البرامج
- البرغوثي يُحذر: تصريحات نتنياهو ترمي لضم الضفة بكاملها
- الأردن: لا يمكن تحقيق السلام دون زوال الاحتلال
- الاحتلال يمنع سفر مواطنين من معبر الكرامة
وكالة الراي الفلسطينية
- "الكابنيت" يعقد جلسة الأربعاء لمناقشة الأوضاع الأمنية
- توغل محدود لجرافات الاحتلال شرق جباليا
- الاحتلال يعتقل شابين ويداهم منازل بالضفة
- "بينت": لا نريد العودة للحرب التي استمرت 51 يوماً بغزة
- نصر الله: صفقة القرن هي صفقة إسرائيلية تستهدف لبنان
- الاحتلال يزعم احباطه محاولة تهريب أقمشة عسكرية لغزة
- لأول مرّة.. طائرة "إسرائيلية" تعبر الأجواء السودانية
- نتنياهو: سنحول الضفة لجزء لا يتجزأ من إسرائيل
سما نيوز
- بعد لقائه نتنياهو .. ياركوني: لا عملية عسكرية بغزة قبل الانتخابات
- غانتس : تسوية شاملة مع حماس أو حسم عسكري
- وزير إسرائيلي سابق : الفلسطينيون ليسوا للبيع وسيرفضون الصفقة
- مبادرة لاعتراف أوروبيّ مشترك بدولة فلسطين كردٍّ على "صفقة القرن"
- امير سعودي يوضح حقيقة وجود علاقات دبلوماسية بين السعودية واسرائيل..
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فلسطين اليوم
- بالتزامن مع اللقاءات التطبيعية مع الاحتلال ..صحيفة : قرار من السلطة بمنع المظاهرات ضد صفقة القرن في الضفة
- في غزة.. تقنية جديدة تنقذ مربي المواشي من غلاء أسعار الأعلاف
- بزعم تنفيذ عمليات فدائية..منظمة "إسرائيلية" تطالب بحجز نحو مليار ونص من أموال السلطة
- الثواتبة: لقاءات السلطة الأمنية طعنة وخذلان للموقف الموحد ضد "صفقة القرن"
- اختراق هواتف جنود إسرائيليين..
- حرب الأدمغة بين المقاومة والاحتلال تستعر
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عرب 48
- كورونا: غزّة تفرض الحجر الصحي على العائدين إلى القطاع
- مستشارو عباس: التنسيق الأمني مستمر لكن ليس للأبد
- نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال ماضية في تنفيذ توصيات لجنة إردان
- نتنياهو: السبت حلّقت أول طائرة إسرائيلية في سماء السودان
- مبادرة لاعتراف أوروبيّ مشترك بدولة فلسطين كردٍّ على "صفقة القرن"
- تعليمات جديدة لـ"الصحة الإسرائيلية" لمنع انتشار "كورونا" بالبلاد
- "إيران تخترق مئات الحواسيب بإسرائيل وتصل لمعلومات استخباراتيّة"
- نتنياهو: "أراضي الوطن في يهودا والسامرة جزء من إسرائيل"
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وكالة وفا
- الاحتلال يتوغل شمال بيت لاهيا ويستهدف رعاة أغنام شرق خان يونس
- رام الله: مستوطنون يصيبون مربي أغنام بكسور في المغير
- وزيرة خارجية السويد: نحتاج لحل يساهم فيه الفلسطينيون بشكل مباشر وليس فرض خطة عليهم
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حدث في مثل هذا اليوم
17 شباط (فبراير)
- 2002م محاولة لتنفيذ عملية استشهادية قرب مدينة الخضيرة داخل الخط الأخضر وإصابة 5 إسرائيليين بجروح، وكتائب شهداء الأقصى تتبنى العملية وتكشف اسم منفذيها وهما الشهيد "محمد حموضة" من نابلس، والشهيد "عبد الجابر" من بلدة جيوس قضاء طولكرم.
- 2002م مجموعة الشهيدة وفاء إدريس التابعة لكتائب شهداء الأقصى تطلق النار على ناقلة جند على طريق القدس أريحا مما أدى إلى إصابة ضابط إسرائيلي بجراح خطيرة.
- 1974م خلال مظاهرات في إسرائيل المطالبة باستقالة الجنرال موشيه دايان متهمة إياه بالمسئولية عن عدم الاستعداد لحرب أكتوبر عام 1973م.
- 1957م إعادة فتح قناة السويس بعد العدوان الثلاثي عام 1956، والذي قامت به بريطانيا وفرنسا وإسرائيل (29 تشرين أول/ أكتوبر - 6 تشرين ثاني/ نوفمبر 1956)، بعيد إعلان الرئيس جمال عبد الناصر (26 تموز/ يوليو 1956) تأميم شركة قناة السويس.
- 1949م انتخاب حاييم وايزمان (1874 - 1952) أول رئيس لدولة إسرائيل بعد إعلانها.