النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2417) الاثنين 16/2/ 2020

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إسرائيل تقصف أهدافا في غزة وتلغي مساعدات بعد هجوم بالـ"هاون" من حماس

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محاولات إسرائيلية لمنع التحقيق مع ضابط أصاب طفلًا في العيسوية

العمادي ونائبه يصلان غزة الخميس المقبل

ياركوني: لا عملية بغزة قبل الانتخابات

الاحتلال يعتقل مواطنين بالضفة

مساع إسرائيلية بخصم 1.7 مليار شيكل من أموال السلطة لعوائل قتلى إسرائيليين

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