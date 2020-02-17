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طاقم طبى بمستشفى الاندونيسى ينقذ جريح ثلاثينى من بتر ساقه

17 شباط / فبراير 2020 10:39

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غزة-الرأي

تمكن الطاقم الطبى يقسم جراحة الاوعية الدموية برئاسة د.ابرهيم رمضان أخصائى جراحة الاوعية الدموية بمستشفى الاندونيسى من انقاذ جريح ثلاثينى من بتر ساقه بعد أن فقد الاحساس و النبض فيها.

وأوضح د.رمضان أن المريض كان قد تعرض لاصابة قديمة منذ 2003 وقام بتركيب وصلة صناعيه(Femoral _POP) ،لافتا الى أن المريض وصل الى مستشفى الاندونيسي بمنتصف الليل ، وكان يعاني من خدلان وألام وبرودة في الساق و تغير لون الجلد الى الداكن ،وبالفحص بجهاز الدوبلر فقط collateral blood supply والاشعة المقطعية CT angoi تبين عدم وجود نبض في القدم و قلة تروية دموية شديدة للطرف المهدد بالبتر وتبين وجود انسداد كلي في الشريان .

و نوه الى أن المريض كان قد أجريت له عدة وصلات شريانية على فترات متباعدة و تغييرها نتيجة حدوث تجلطات داخل هذه الوصلات.

و قال تم ازالة كافة التجلطات من الوصلة الشريانية و بعضها كان منذ سنوات من خلال فتح جرح صغير و تسليك الوصلة و أعادت الحياة للساق بعد فقد الاحساس به.

ووصف د.رمضان هذه العملية التى شارك فيها د.رمضان شعبان و د.عبد الله قنيطة بالصعبة كونها كانت مهددة بالبتر،و غادر المريض المستشفى متماثلا للشفاء .

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