جمعية عطاء فلسطين تنفذ مبادرة للتضامن مع الشعب الصيني في مواجهة كورونا

غزة- الرأي

نفذت جمعية عطاء فلسطين الخيرية، وهي جمعية أهلية غير ربحية، بالتعاون مع الحملة الشبابية للتضامن مع الصين، وقفة تضامنية نفذها أطفال غزه لدعم الشعب الصيني والحكومة الصينية في مواجهة فيروس (كورونا)، في مقر مؤسسة البيت الصامد في مدينة غزة.

وجاءت الوقفة التضامنية، بحضور مدير وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) وعدد من الصحفيين الذين غطوا الفعالية، حيث حمل خلالها الأطفال صورا لمرضى صينيين من بينهم الأطفال يرتدون الكمامات الطبية، إضافة إلى حملتهم لافتات تحوي هاشتاقات تعبر عن تضامنهم مع الشعب الصيني.

وعبرت الطفلة سجى، التي مثلت برلمان الأطفال المشارك في الوقفة التضامنية، عن تضامن أطفال غزه مع أطفال الشعب الصيني في مواجهة هذا المرض.

ومن جانبه أكد عماد الأغا، أمين سر جمعية عطاء فلسطين، بأن الشعب الفلسطيني بجميع فئاته يتضامن مع الصين، مشيرا إلى ثقة الفلسطينيين الكبيرة بقدرة الحكومة الصينية على كسب هذه المعركة ضد فيروس "كورونا" فالحكومة الصينية تمتلك أسساً علمية وتكنولوجية بنيت على مدي سبعين عاماً.

وثمن الأغا جهود الحكومة الصينية في خدمة الفلسطينيين ودعمها المتواصل بمشاريع البنية التحتية من طاقة شمسية وتحلية مياه جوفية لأهالي قطاع غزه المنفذة عبر جمعية عطاء فلسطين الخيرية.

وبدوره، أعرب وفد الوكالة الصينية، عن شكره لجمعية عطاء فلسطين الخيرية ولأطفال غزه لهذه اللفتة الكريمة للتخفيف من معاناة أطفال الشعب الصيني، والتي تعبر عن قوة العلاقات الثنائية التي تربط الشعبين الصديقين.