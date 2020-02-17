طالبات مدرسة البريج الثانوية أ يستخدمن الصلصال لتجسيم درس في مبحث الكيمياء

غزة-الرأي

قامت مدرسة البريج الثانوية أ للبنات بمديرية التربية والتعليم بالوسطى بتجسيد الروابط الكيميائية باستخدام مادة الصلصال للصف الحادي عشر علمي وذلك ضمن التعليم الممتع ولرفع مستوى التحصيل لدى الطالبات،.

وأبدعت الطالبات في تجسيد حصة الكيمياء مع معلمتهم المتألقة حفيظة عرفات بتجسيد الالكانات والالكينات بألوان جذابة من مادة الصلصال.

بدورها قالت معلمة المبحث :" من المهم تغيير نمط التدريس من خلال استخدام وسائل بيئية بسيطة في تنفيذ الدروس، معتبرة أن من أهم أهداف نجاح الدرس هو نقل الطلبة من الشق النظري إلى الشق العملي مما يشجع الطالبات على حب المادة والتفاعل معها.