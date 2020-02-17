الوعظ والإرشاد والعمل النسائي بالأوقاف يطلقان مشروع "نحو العفاف"

غزة-الرأي

أطلقت الإدارة العامة للوعظ والإرشاد بالتعاون مع الإدارة العامة للعمل النسائي بوزارة الأوقاف مشروع" نحو العفاف" والذي يهدف إلى نشر الفضيلة والأخلاق الحميدة، والمساهمة في معالجة المشكلات المجتمعية وتصحيح المخالفات الشرعية، بحضور كل من وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا ومدير عام الإدارة العامة للوعظ والإرشاد د. وليد عويضة ومدير عام الإدارة العامة للعمل النسائي أ. كفاح الرملي ونائب مدير عام الوعظ والإرشاد د. عبدالله عليان ومدير الوعظ بالعمل النسائي أ. نادية الغول ومدير دائرة التأهيل والتدريب أ. أيمان عرفات.



بدوره، عد الأغا هذا المشروع بمثابة ركيزة أساسية في العمل الوعظي النسائي، مؤكداً على ضرورة تحويله إلى فلسفة عملية وسياسة دائمة لما تحققه المرأة من تأثير كبير على جميع أفراد المجتمع ، مذكراً بخصوصية المرأة التشعبية بتوليد الأفكار والبرامج الإبداعية في المجالات الدعوية والتربوية.



وقال :" أن حاجتنا لهذه المشاريع تكمن من واقع المسؤولية الكبيرة لحماية أبناء شعبنا من التحديات والمخاطر المناط به من وحي التغيرات التكنولوجية والمتطلبات العصرية في ظل استخدام أساليب جديدة في إدارة المعركة واستهدف المرأة كمحور أساسي".



من جهته، استعرض عويضة جملة من محددات الخطاب الدعوي الواجب توفرها في الواعظ الناجح أبرزها أن تكون العلاقة قوية مع الله، والانتماء إلى الفكرة السامية والرسالة المحمدية ، والخطاب المتأصل بطريقة سليمة والبعيد عن الانتقائية والانحراف، والخطاب الوسطي والمبشر والملتزم والبعيد عن التطرف المحكم والمركز.



و أشار عويضة أن الإدارة العامة للوعظ ترجمت فلسفتها من خلال تعديل الهيكلية وإضافة برامج وفعاليات نوعية من أجل التجديد والتطوير والإبداع.



بدورها ،تحدثت الرملي حول تفاصيل مشروع "نحو العفاف" الذي يستهدف طالبات المرحلة الثانوية والجامعية، متضمناً في جعبته العديد من الموضوعات المتعلقة في: الصلاة ، والحجاب والحياء ، والعفة الإلكترونية ، منوهةً الى أهمية تغطية جميع الموضوعات المتعلقة بالعفاف من حيث فضله وأهميته وكافة المتطلبات المتعلقة به.



من ناحيتها، أوضحت الغول أن هذا المشروع تم اختيار موضوعاته خلال ورشة عمل مع مشرفات الوعظ والشخصيات المعنية لتحديد أبرز القضايا والإشكاليات الدارجة ،بهدف الاستفادة من المداخلات والتساؤلات قبيل انطلاق المشروع وخروجه بأفضل النتائج المرجوة.



وفي الختام ثمنت الواعظات المشاركات هذه الخطوة الرائدة في تنفيذها لمشاريع نوعية على امل أن تحقق أهدافها وتؤثر في الفئة المستهدفة.

