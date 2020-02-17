الأوقاف تفتتح دورة تدريبية بعنوان التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي

غزة-الرأي

افتتحت دائرة التدريب التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية دورة تدريبية بعنوان التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي, استهدفت موظفي الوزارة فئة الأقسام والمدراء والمدراء العامين, بواقع (15) ساعة تدريبية, والتي حاضر فيها المدربة اعتماد الطرشاوي مدير عام المديريات بوزارة العمل.

بدوره، أوضح رئيس قسم التدريب بالأوقاف أ. محمد النجار أن الدورة التدريبية تهدف للارتقاء بواقع الكادر البشري لموظفي الوزارة وحثهم على وضع الخطط على المدى البعيد في حياتهم العملية وتطوير مهامهم في التخطيط.

وأشار النجار الى أن عقد مثل هذه الدورات تأتي في سياق الخطة التدريبية للوزارة، بهدف تطوير أداء العاملين بالوزارة, مشيراً إلى استعداد الوزارة للتعاون مع الوزارات والمؤسسات الأهلية، لعقد المزيد من الدورات الفعالة في سبيل الارتقاء بالأداء المطلوب.

من جهتهم ، أعرب المشاركين عن شكرهم لدائرة التدريب بالوزارة على حرصها المتواصل للارتقاء بمستوى الموظفين وتطوير أدائهم، مما يساهم في تحفيزهم على التفاعل الإيجابي .

