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حماس: لقاءات السلطة مع "CIA" دليل ارتهانها للإدارة الأميركية

17 شباط / فبراير 2020 11:01

الناطق باسم حماس فوزي برهوم
الناطق باسم حماس فوزي برهوم

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم إن استمرار لقاءات جهاز مخابرات السلطة الفلسطينية في الضفة مع جهاز المخابرات الأمريكية الـCIA يؤكد الارتهان الخطير للسلطة وأجهزتها الأمنية للإدارة الأمريكية.

وأوضح برهوم في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن اللقاءات تأتي في ظل الدور الأمريكي المعلن في تصفية القضية الفلسطينية وفرض ما يسمى "صفقة القرن".

وأضاف أن اللقاءات تأكيد على عدم جدية السلطة ورئيسها محمود عباس في إعلان وقف التواصل واللقاءات مع الإدارة الأمريكية.

واعتبر تلك اللقاءات تأكيدًا على أن وعود عباس مجرد أقوال تفتقر إلى إرادة الترجمة العملية إلى أفعال منسجمة مع المطلب الوطني الفلسطيني الجامع بقطع العلاقات تمامًا مع الإدارة الأمريكية، لما لها من تداعيات خطيرة على مصالح شعبنا وحقوقه وثوابته.

وطالب برهوم السلطة بالتحلل الفعلي من كل هذه العلاقات والاتفاقيات والتواصل الخطير مع الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني، داعيًا إياها لأن تضع على سلم أولوياتها سرعة تعديل المسار السياسي الفلسطيني، باتجاه التوافق الوطني على السبل الكفيلة بمواجهة صفقة القرن وإفشالها، وحماية مصالح شعبنا.

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