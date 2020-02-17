الوعظ والإرشاد بأوقاف الوسطى يفتتح 20 دورة علمية مطلع 2020م

غزة-الرأي

افتتح قسم الوعظ والإرشاد بمديرية أوقاف الوسطى 20 دورة علمية عُقدت في مقرات حكومية وأهلية بالمحافظة، تمحورت موضوعاتها حول فقه الطهارة والصلاة والوضوء ودورة في فن الخطابة.

بدوره، أكد د. مصعب درويش رئيس قسم الوعظ والإرشاد أن قسمه يهتم بعقد الدورات العلمية والوعظية للارتقاء بالأداء المطلوب, منوهًا الى أن الدورات يتم تنفيذها في المساجد، والمدارس والمراكز الشرطية والمؤسسات الصحية والسجون، ويحاضر فيها أساتذة ذات خبرة مميزة في العديد من المجالات".

وفي ذات السياق، اختتم قسم الوعظ والإرشاد 12 دورة علمية كان أبرزها دورة "فن الخطابة" والتي عقدت لعدد من الخطباء والوعاظ الجدد في المديرية، حيث تم تخريج 430 طالب من هذه الدورات

