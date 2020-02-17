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زكاة تل الاسلام التابعة للأوقاف توزع اغطية شتويه علي الفقراء والمحتاجين

17 شباط / فبراير 2020 11:07

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غزة-الرأي

وزعت لجنة زكاة تل الاسلام التابعة للإدارة العامة للزكاة بالأوقاف عددًا من الأغطية الشتوية (البطانيات) علي 30 أسرة فقيرة، بتمويل كريم من أهل الخير والإحسان .

ودعت اللجنة الى ضرورة التخفيف من حدة الفقر لدى المحتاجين والفقراء في ظل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعانيها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ،لما لها من اجر عظيم عند الله بمضاعفه عمل العبد من الحسنات .

وبينت اللجنة أن مهمتها تكمن في توفير جميع اجتياحات الأسر المستورة، مقدمًا في الوقت ذاته الشكر والتقدير لكل الخيرين علي دعمهم المتواصل للأسر الفقيرة.

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