بلدية خان يونس تشرع بتطوير شارع رقم 72 في حي قيزان رشوان

غزة- الرأي

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، بتنفيذ مشروع تطوير شارع رقم (72) الواقع في حي قيزان أبو رشوان جنوب مدينة خان يونس وذلك بتمويل من صندوق وتطوير وإقراض الهيئات المحلية بتكلفة إجمالية بلغت (112,888) ألف يورو.

وخلال حديث صحفي للمكتب الإعلامي للبلدية أعلن رئيس البلدية م. علاء الدين البطة عن إطلاق المشروع بشكل فعلي مطلع الشهر الجاري بعد أن تم تأمين الدعم المادي المطلوب، مشيراً إلى أهمية التعاون المشترك ما بين البلدية ولجنة الحي التي أثمرت عن اختيار الشارع كونه من أحد أهم الطرق الرئيسية لأهالي الحي ويرتبط مباشرة في شارع جمال عبد الناصر والأحياء المجاورة، شاكراً لجنة الحي وعموم السكان الذين ساهموا في تذليل العقبات أمام فتح الشارع الذي يتم تنفيذه بناءً على طلبهم.

وأكد م. البطة على أن بلدية خان يونس لم تدخر جهداً في التواصل مع المؤسسات والجهات المانحة من أجل تجنيد الدعم المادي لمشاريع البناء والتطوير لدفع عجلة التنمية، لافتاً إلى أن المجتمع المحلي بكل مكوناته ولجان الأحياء على إطلاع دائم بالمشاريع الجاري تنفيذها أو المستقبلية والتي تتم ضمن الخطة التنموية الاستراتيجية لمدينة خان يونس التي تم إقرارها بالتعاون مع المجتمع المحلي.

وشدد م . البطة أن بلدية خان يونس لديها رزمة من المشاريع الكبيرة التي سيتم إطلاق العمل بها خلال الأيام المقبلة وتهدف إلى الرقي بالواقع الصحي والبيئي وشبكات تصريف مياه الأمطار بالإضافة إلى شبكات الطرق واستحداث طرق بديله تهدف إلى خدمة سكان المحافظة وتحقيق المصلحة العامة.

ومن جانبه بين مُسير دائرة المشاريع م. موسى الأخرس أن عملية تطوير الشارع البالغ طوله (450) متراً وبعرض (7) أمتار تشمل تمديد خط مياه بطول (8) إنش وإزالة الخط القديم بطول (200) متراً ، وكذلك نقل خطوط المياه الزراعية الواقعة في حرم الشارع ، وتركيب حجر جبهة بطول (450) على الجهة الشرقية من الطريق وحبسة باطون في الجهة المقابلة وتنفيذ أعمال التسوية وفرد طبقة بيس كورس ومن ثم تركيب بلاط الإنترلوك لكامل الطريق، وتركيب شبكة انارة تشمل الكوابل والأعمدة وكذلك وضع الاشارات المرورية.