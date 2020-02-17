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الداخلية تُصدر 1277 شهادات حسن سيرة وسلوك خلال يناير

17 شباط / فبراير 2020 11:10

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غزة-الرأي

أصدرت مديريات وزارة الداخلية -الشق المدني خلال يناير الماضي ألف و 277 شهادة حسن سيرة وسلوك رسمية لأبناء شعبنا عبر مكاتبها المنتشرة بمحافظات قطاع غزة.

وأوضح التقرير أن دائرة الخدمات والنشاطات بالمبنى المركزي لوزارة الداخلية – الشق المدني سلمت 167 وثيقة حسن سيرة وسلوك للمواطنين في قطاع غزة.

وأشار إلى أن مديرية داخلية غزة أنجزت خلال فروعها المنتشرة في المحافظة 467 وثيقة حسن سيرة وسلوك، فيما أنجزت داخلية الشمال عبر فروعها 194 وثيقة ، بينما أنجزت مديرية داخلية الوسطى عبر مكاتبها 160 وثيقة حسن سيرة وسلوك.

فيما، أنجزت مديرية داخلية خانيونس 173 معاملة ، بينما أنجزت مديرية داخلية رفح 116 معاملة حسن سيرة وسلوك خلال يناير المنصرم

بدوره ،أكد أيمن عايش مدير عام الإدارة العامة للشؤون العامة على أهمية الحصول على شهادة حُسن السيرة والسلوك وضرورتها، حيث أنها تمثل نقطة البداية لحياة المواطن العملية.

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