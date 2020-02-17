التوجيه السياسي يُنفذ سلسلة أنشطة توعوية

غزة-الرأي

ألقت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة غزة سلسلة محاضرات توعوية لدورة المستجدين حيث تحدث العميد محمد لافي رئيس هيئة التوجيه السياسي والذي تحدث عن" وزارة الداخلية في محطات" عن تجربة وزارة الداخلية خلال الفترة السابقة مافبل انتخابات 2006وما بعدها ،وكذلك تحدث عن دور رجل الأمن ، ومعاملته مع الناس وتأثيره في المجتمع.

وتحدث الرائد محمد الحجار عن الأمن التقني والرائد عبد اللطيف القانوع حول الوعي السياسي بدوره ،تحدث الرائد احمد درويش والنقيب محمد شابط عن الضوابط الشرعية لرجل الأمن

من جانب آخر، افتتحت وحدة العمل النسائي بهيئة التوجيه السياسي دورة "الأمن الفكري "للشرطة النسائية بمحافظة الوسطى.

بحضور الرائد ريما نوفل مدير الشرطة النسائية في الوسطى والنقيب سحر الطيبي مسئولة وحدة العمل النسائي في توجيه الوسطى.

وفي هذا الصدد قالت النقيب الطيبي أن الدورة استهدفت 15من ضباط وأفراد الشرطة النسائية ، وتشمل الدورة على عدة محاور "مفهوم الأمن والفكر ، شواهد من القرآن والسنة والتاريخ ، أنواع الفكر وأنماطه ، الانحراف الفكري وسلوكيات.

كما نظمت هيئة التوجيه السياسي في محافظة الوسطى عدة طوابير صباحية بمدارس الوسطى"، شملت "مدرسة صبري صيدم الثانوية للبنات و مدرسة إبراهيم المقادمة الثانوية للبنين".

وتحدث ضباط الهيئة خلال طوابير الصباح عن صفقة القرن وإعلان ترمب المشئوم حول صفقة القرن وتداعياتها على القضية الفلسطينية وسبل مواجهتها.

من جانب آخر، ألقت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة الوسطى سلسلة دروس توعوية حول صفقة القرن في مصليات الأجهزة الأمنية، استهدفت" الخدمات الطبية العسكرية وشرطة البلديات ومصلى بلدية دير البلح.

كما نظمت هيئة التوجيه السياسي في محافظة الوسطى ملتقى تربوي ل 80 نزيل بنظارة مركز شرطة المعسكرات وملتقي تربوي ل 400 نزيل بعنوان "صلاتي حياتي " بمركز الإصلاح والتأهيل "طيبة".