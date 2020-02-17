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الشباب والرياضة " تستقبل لجنة تقييم جائزة أفضل خدمة حكومية

17 شباط / فبراير 2020 11:19

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غزة-الرأي

استقبل أ . أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة ، لجنة تقييم جائزة أفضل مركز خدمة حكومية، وذلك بمكتبه بوزارة الشباب والرياضة بمدينة غزة ، بحضور رئيس وأعضاء لجنة الجودة بالوزارة .
بدوره،  رحب محيسن بأعضاء اللجنة متمنياً التوفيق لهم في مهمتهم ، مثنياً على دور اللجنة في تعزيز روح التنافس بين مراكز الخدمة في المؤسسات الحكومية المختلفة .
وأشاد محيسن بجودة الخدمة التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة ، من خلال تواصلها الدائم مع الجمهور وتقديم الخدمات بأعلى مستوى ممكن ، بالرغم من الظروف الصعبة المحيطة بعمل الوزارة .
وأضاف محيسن بأن الوزارة دأبت في الفترة الماضية على تعزيز حالة التواصل بين الوزارة وجمهورها الخارجي ، ايماناً منها بواجبها الوطني والأخلاقي تجاه مجتمعنا الفلسطيني .
يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنافس على جائزة أفضل مركز خدمة ، عبر صندوق دعم الشباب ، وصالة سعد صايل ، حيث تقدم الوزارة من خلالهما خدمات كبيرة لقطاعي الشباب والرياضة .

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