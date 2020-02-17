تعليم شرق خان يونس ينظم دورة الأمن التقني لنواب مدراء المدارس

غزة-الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم – شرق خان يونس دورة لنواب مدراء المدارس حول الأمن التقني ، بحضور مدير الدائرة الإدارية أ. منار أبو خاطر ، و رئيس قسم الإشراف التربوي أ. ماجد الأغا ومدرب الدورة أ. رمزي شقفة.

بدوره، أكد أبو خاطر على أهمية هذه الدورة في حماية المعلومات المتعلقة ببيانات المدارس المختلفة، وحماية الموظف من الناحية الشخصية، إذا ما أخذت في الاعتبار التطور الهائل الذي طرأ على تكنولوجيا المعلومات، مثنيًا على جهود القائمين على هذه الدورة ومدربها.

من ناحيته، أشار الأغا إلى أن الدورة تستهدف عدد 45 من نواب مديري ومديرات المدارس، وذلك ضمن خطة المديرية لرفع كفايات مديري المدارس، حيث يتم تدريبهم على برمجيات متعلقة بأمن المعلومات وحفظ الملفات، كما تطرقت الدورة إلى مقدمة في الأمن المعلوماتي التقني، ومنطلقات سياسة أمن المعلومات، والخصوصية وغيرها.