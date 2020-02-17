فرق المتابعة الإشرافية بتعليم شمال غزة تشرع بزياراتها للمدارس الثانوية

غزة- الرأي

شرعت فرق المتابعة الإشرافية بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، بزياراتها التفقدية لمدارس الثانوية العامة؛ لمتابعة الجوانب الفنية والمهنية لعمل معلمي الثانوية العامة "التوجيهي".

وضم الفريق الأول المدير الفني أ. موسى شهاب، والمشرفين التربويين أ. محمد أبو ندى، و أ. سامي بدر، و أ. سامي رضوان، و أ. محمد طه، وزار الفريق مدرستي أسامة بن زيد الثانوية للبنين، وفيصل بن فهد الثانوية للبنات.

فيما ضم الفريق الثاني رئيس قسم الإشراف التربوي أ. مطر الغفري، والمشرفين التربويين، أ. بهاء ظاهر، و أ. رفيق الصيفي، و أ. إبراهيم أبو شمالة، و أ. محمود بعلوشة، وزار هذا الفريق، مدارس بيت لاهيا الثانوية للبنين، وتل الربيع الثانوية للبنات، وتل الزعتر الثانوية للبنات، وحمد بن خليفة الثانوية للبنات، والكويت الثانوية للبنات، ومدرسة عوني الحرثاني الثانوية للبنات.

ورحب مدراء المدارس، بهذه الزيارة المهنية التي تهدف لمتابعة وتجويد العملية التعليمية في مرحلة الثانوية العامة "التوجيهي"، مؤكدين على جهوزية المعلمين وتفانيهم في أداء واجباتهم الوظيفية.

بدوره أوضح أ. شهاب أن هذه الزيارات الميدانية لمتابعة مدى التزام المعلمين بالخطط الدراسية المقررة من الوزارة ومتابعة تسلسل وجهوزية التخطيط اليومي للمعلمين، والأعمال الكتابية للطلبة، والامتحانات النصفية والنهائية، مضيفاً أنها تنطلق من الخطة الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم لمتابعة معلمي "التوجيهي"، وأن هذه الزيارات ستشمل كل مدارس المرحلة الثانوية في شمال غزة.

وأشار أ. الغفري الى أنه سيتم رفع توصيات الفرق لمدير التربية والتعليم؛ بما يصب في مصلحة الطلبة والعملية التعليمية.