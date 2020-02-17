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تعليم الشمال ينفذ الإخلاء الآمن بمدرسة "أحمد الشقيري"

17 شباط / فبراير 2020 12:34

تعليم الشمال ينفذ الإخلاء الآمن بمدرسة "أحمد الشقيري"
تعليم الشمال ينفذ الإخلاء الآمن بمدرسة

غزة- الرأي

نفذت لجنة الطوارئ بمديرية التربية والتعليم شمال غزة، بالتعاون مع جهاز الدفاع المدني، تدريباً على إخلاء الطلاب والمعلمين والعاملين على الخروج الآمن، في حالات الحروب والأزمات وذلك في مدرسة أحمد الشقيري الثانوية للبنين.

وأشرف على في تنفيذ التدريب، رئيس لجنة الطوارئ بالمديرية أ. ميسرة عوكل، ومشرفة الصحة المدرسية د. صباح أبو شرخ، ومحافظ الدفاع المدني حسن الجماصي، ونائبه أحمد الكحلوت، ورئيس قسم الإطفاء والإنقاذ سليم عيسى، ورئيس قسم التدريب حامد عبد القادر، ومدير المدرسة أ. مازن غباين.

وقال أ. أبو عوكل إن هذا التدريب يأتي في سياق خطة متكاملة وضعتها المديرية بالتعاون مع الدفاع المدني، ويجري تنفيذها في مختلف مدارس المديرية، بهدف تدريب الطلاب والمدرسين والعاملين على التعاطي مع في حالة الأزمات والحروب والكوارث التي قد تحدث في أية لحظة خاصة في ظل التهديد الإسرائيلي المتواصل للقطاع.

وأكد أبو عوكل على أن سلامة الطلبة وأمنهم يعتبر على رأس أولويات القائمين على العملية التعليمية.

بدوره، أعرب الجماصي عن رضاه عن أداء العاملين والطلاب في تنفيذ الإخلاء في وقت زمني محدد، مؤكداً على أن الجهود بين التعليم والدفاع المدني ستتواصل؛ لتحقيق البيئة الآمنة لمؤسساتنا التعليمية وأبنائنا الطلاب، وأن هذه المحاكاة جاءت للتأكد من جهوزية المدارس لمواجهة أي طارئ.

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