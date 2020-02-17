المالية: بدء تسديد رسوم طلاب جامعة غزة من المستحقات

أعلنت وزارة المالية بغزة، عن بدء التسجيل لتسديد رسوم الفصل الدراسي الثاني لعام 2019-2020 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب جامعة غزة من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

وذكرت في بيان وصل "الرأي" اليوم الاثنين، أنه يمكن للموظف نفسه أو أقاربه (أب، أم، ابن، ابنه، زوج، زوجة, أخ, أخت)أن يستفيد من بمبلغ 500 شيكل (100دينار) من مستحقات ذويه حسب الاتفاق المبرم مع الجامعة.

ولفتت إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل الالكتروني اعتباراً من يوم الثلاثاء 11/2/2020 وحتى 15/3/2020وذلك بالدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية).